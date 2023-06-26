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BUGÜN kargolar açık mı? 26 Haziran 2023 ve Kurban Bayramı arife günü kargolar çalışıyor mu, arife günü kargo gelir mi?

26.06.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün kargolar açık mı? Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması nedeniyle konuya dair bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Ürün gönderecek olanlar ile siparişinin eline ulaşmasını bekleyenler "bugün kargolar açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün ve Kurban Bayramı arife günü kargolar çalışıyor mu, arife günü kargo gelir mi? İşte detaylar...

BUGÜN kargolar açık mı? 26 Haziran 2023 ve Kurban Bayramı arife günü kargolar çalışıyor mu, arife günü kargo gelir mi?

Bugün kargolar ve PTT açık mı? İnternetten sipariş verdikleri ürünü bekleyen kişiler konuya ilişkin araştırma yapıyor. Bilindiği üzere, bu sene 4 günlük 26 Haziran ve 27 Haziran günlerinin de idari izin kapsamına alınmasıyla bayram tatili 9 güne çıktı. Peki, bugün kargolar açık mı? 26 Haziran 2023 ve Kurban Bayramı arife günü kargolar çalışıyor mu? Konuya dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Bugün kargolar açık olacak. 26 Haziran 2023 Pazartesi günü kargolar normal çalışma saatlerinde hizmet verecek.

ARİFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Arife günü yarım gün tatil olduğu için PTT ve diğer kargo şirketleri yarım gün çalışacak. Öte yandan bazı kargo firmalarının tam gün de çalışabildiğini göz önünde bulundurmakta fayda var.

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı nedeniyle kargoların birçoğu kapalı olacak. Fakat kargo firmaları, arefe günü olan 27 Haziran Salı günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

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