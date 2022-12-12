Bugün okullar tatil mi? 12 Aralık 2022 Antalya’da okullar tatil oldu mu? Valilik açıklaması

Antalya'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kumluca'da dün öğleden sonra başlayan ve aralıklı bir şekilde devam eden sağanak yağış sonrası dereler taştı. Sağanak yağış il genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Okullar tatil mi sorusu ile ilgili iki ilçe kaymakamından açıklama geldi.

ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sel sebebiyle Kumluca ve Finike’de okullar tatil edildi. Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili Tekin Erdenir, sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

ANTALYA HAVA DURUMU

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Antalya’da devam eden yağışla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı:

“Burada neredeyse 40 saattir yağmur yağıyor. Dere kenarlarının dipleri problem çıkaran yerler. Bu taşkınların Çarşamba akşamı ve Perşembe olma ihtimali var. Bu senenin en büyük yağışı olabilir. Finike, Kumluca ve Antalya'nın kuzeyinde seller yaşanıyor. Akdeniz'de tekrar kuvvetli yağışlar var.

İstanbul'da yağmur yağdığı zaman kaçacak yer arıyoruz, Antalya'da bunun 7-8 katı yağmur yağdı. Buna net olarak afet denebilir.”

