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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 4 Ekim 2023 Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Valilikten açıklama!

04.10.2023 07:52 | Son Güncelleme:
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Okulların tatil edilip edilmediği yağışlı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 4 Ekim 2023 Çarşamba okul var mı, valiliklerden okul tatili açıklaması geldi mi? İşte yağışlı illerde son durum...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 4 Ekim 2023 Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Valilikten açıklama!

Okullar tatil mi? Olumsuz hava koşullarının görüldüğü illerde birçokj öğrenci ve veli bu soruya yanıt arıyor. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Ordu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor." denildi. "Okullar tatil mi?" sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

okullar tatil mi

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selden etkilenen 5 okulda eğitime, 6 Ekim'e kadar ara verildi.
Kulp ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal Aygün ve Akçesir mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi. 5 okul selden etkilendi. Kaymakamlık, iki kırsal mahallede eğitime 6 Ekim'e kadar ara verildiğini duyurdu.

Kaymakamlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"İlçemizde meydana gelen yoğun yağış ve sel nedeniyle, sel felaketinden etkilenen Aygün ve Akçesir mahallelerimizdeki Aygün İlk ve Ortaokulu, Akçesir Sebit ilkokulu, Akçesir ilkokulu ile Akçesir Tekneval İlkokulu'nda 3, 4, 5 Ekim tarihlerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir"

HANGİ OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ?

  • Aygün İlk ve Ortaokulu

  • Akçesir Sebit İlkokulu

  • Akçesir İlkokulu

  • Akçesir Tekneval İlkokulu

OKUL TATİLİ OLAN İLLER (4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA)

Diyarbakır'ın bazı bölgelerinde okullar tatil edildi. Diğer iller için tatil açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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