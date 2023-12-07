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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Aralık 2023 Perşembe okullar tatil oldu mu, hangi illerde tatil edildi?

07.12.2023 07:28 | Son Güncelleme:
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"Bugün okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı 7 Aralık 2023 Perşembe günü olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği illerde yaşayan öğrenci ve veliler tarafından merak edildi. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Birçok kişi internette "Bugün okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 Aralık 2023 Perşembe okullar tatil oldu mu? İşte detaylar...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Aralık 2023 Perşembe okullar tatil oldu mu, hangi illerde tatil edildi?

Bugün okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada bazı yerlerde yoğun kar yağışı olabileceğini belirtti. Olumsuz hava koşullarının hakim olduğu illerde birçok vatandaş "Bugün okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 Aralık'ta okullar tatil mi, kar tatili var mı?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün okulların tatil edildiğine dair detaylar merak konusu olurken dikkat çeken bir açıklama Bingöl'den geldi.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL (7 ARALIK 2023)

BİNGÖL

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Devam eden olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Yedisu ilçemizde 7 Aralık Perşembe (bugün) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile olan kamu görevlilerimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır."

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