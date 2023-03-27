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Bugün ramazanın kaçıncı günü? 27 Mart 2023 orucun kaçıncı günü oldu?

27.03.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On bir ayın sultanı ramazan ayının gelişiyle birlikte oruçlar tutulmaya, teravih namazları kılınmaya başlandı. Rahmet, bereket ve oruç ayı olan ramazan ayı, bağışlayıcı bir aydır. İslam dininin 5 temel esaslarından biri olan oruç tutmak bu ay içinde gerçekleşir. Oruç tutan kişi, Allah tarafından bağışlanır ve günahlarından arınır. Peki, Bugün ramazanın kaçıncı günü? 27 Mart 2023 orucun kaçıncı günü oldu? İşte tüm merak edilenler...

Bugün ramazanın kaçıncı günü? 27 Mart 2023 orucun kaçıncı günü oldu?

Ramazan, bütün hayır-hasenatın kat kat sevapla mükâfatlandırıldığı ilâhî bir lutuf mevsimidir. İçinde bin aydan hayırlı bir Kadir gecesi bulunan Ramazân-ı Şerîf’i lâyıkıyla geçirenler, sayısız nîmetlere nâil olurlar. On bir ayın sultanı ramazan ayında oruç tutma ibaetini yerine getirenler. Bugün ramazanın kaçıncı günü? 27 Mart 2023 orucun kaçıncı günü oldu? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte tüm merak edilenler...

BUGÜN RAMAZANIN KAÇINCI GÜNÜ?

27 Mart 2023 bugün ramazanın ve orucun 5'nci günü. Ramazan ayı her yıl 30 gün sürmüyor. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürüyor. Bu yıl Ramazan Ayı 29 gün sürecek yani bu yıl 29 gün oruç tutacağız.

ORUÇ 2

RAMAZAN NEDEN 29 GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kameri takvime göre ayın dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat olduğunu söyledi.

Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Bozkurt, "Bu ramazan da 29 gün sürecek. Greenwich saatiyle hilalin 23 Mart sabahında görüleceği öngörülüyor." bilgisini verdi.

ORUÇ 3

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

ORUÇ 4

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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