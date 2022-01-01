Bugün resmi tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi?

Milyonlarca vatandaş, 2022 yılının ilk günü olan 1 Ocak Cumartesi'nin resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Yeni yıla 'merhaba' denilen 1 Ocak günü resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...
2022'ye adım attığımız 1 Ocak günü, resmi tatil olarak kabul ediliyor.
Yılbaşı tatili, yalnızca yılın ilk günü olan 1 Ocak günüdür. Yani, 1 gündür.
1 Ocak Cumartesi
23 Nisan Cumartesi
1 Mayıs Pazar
2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba
19 Mayıs Perşembe
9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı
15 Temmuz Cuma
30 Ağustos Salı
29 Ekim Cumartesi
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