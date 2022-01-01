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Bugün resmi tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi?

01.01.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılının gelişi, tüm dünyada büyük bir coşkuyla kutlandı. Birçok vatandaş, 1 Ocak Cumartesi gününün, resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 1 Ocak resmi tatil mi? İşte yanıtı...

Bugün resmi tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi?

Milyonlarca vatandaş, 2022 yılının ilk günü olan 1 Ocak Cumartesi'nin resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Yeni yıla 'merhaba' denilen 1 Ocak günü resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

2022'ye adım attığımız 1 Ocak günü, resmi tatil olarak kabul ediliyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜNDÜR?

Yılbaşı tatili, yalnızca yılın ilk günü olan 1 Ocak günüdür. Yani, 1 gündür.

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı

1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı

2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı

9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı

30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumartesi

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