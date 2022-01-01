Bugün resmi tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi?

Milyonlarca vatandaş, 2022 yılının ilk günü olan 1 Ocak Cumartesi'nin resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Yeni yıla 'merhaba' denilen 1 Ocak günü resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

2022'ye adım attığımız 1 Ocak günü, resmi tatil olarak kabul ediliyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜNDÜR?

Yılbaşı tatili, yalnızca yılın ilk günü olan 1 Ocak günüdür. Yani, 1 gündür.

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı

1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı

2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı

9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı

30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumartesi

