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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28 Ekim 2023 İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı? Cumhuriyet'in 100. yılı!

27.10.2023 15:05 | Son Güncelleme:
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28 Ekim'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Konuya dair Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Başkentray, Marmaray, IZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz yararlanabilecekleri belirtildi. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 28 Ekim 2023 İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28 Ekim 2023 İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı? Cumhuriyet'in 100. yılı!

Bugün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı Cumhuriyet'in 100. yılına özel gerçekleştirilecek etkinliklere ya da Büyük Filistin Mitingine gitmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. 28 Ekim 2023 Cumartesi günü İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray gibi toplu ulaşım araçlarının durumuna dair bilgi edinmek isteyenler ise internette araştırma yapıyor.

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28 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

28 Ekim'de toplu taşıma İstanbul'da ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklaamda 28-29 Ekim'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı belirtildi.

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28 EKİM OTOBÜS, METRO, METROBÜS VE VAPUR BEDAVA MI?

Yapılan açıklamaya göre; otobüs, metrobüs, metro ve vapur seferleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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Öte yandan ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini anımsatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşımında bu işlemin yapılabileceği linke de yer verdi.

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Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 28 Ekim ile 29 Ekim'de İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını ifade etti.

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29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karar ise şu şekilde:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim 2023 Pazar günü Başkentray, Marmaray, IZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür."

Günün önemli manşetleri


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metrobüs metro Marmaray

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