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Bugüne kadar faydalı sanıyorduk ama öyle bir zararı çıktı ki... Yol açtığı hastalıklar korkutucu

19.12.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar tatlı krizlerini en sağlıklı şekilde aşmak için doğal tatlandırıcıları veya küçük bir parça bitter çikolata yemeyi öneriyordu. Bitter çikolatanın diğer çikolata türlerine göre çok daha sağlıklı olduğu düşünülüyordu. Ancak yapılan araştırmalar bitter çikolatanın içerisinde yer alan kurşunun tehlikeli hastalıklara yol açabileceğini buldu.

Bugüne kadar faydalı sanıyorduk ama öyle bir zararı çıktı ki... Yol açtığı hastalıklar korkutucu

Az miktarda bitter çikolata tüketilmesi sağlıklı atıştırmalık olarak görülüyordu. Diyet listelerinde bile yer alan bitter çikolatanın mutluluk hormonlarını artırdığı biliniyor. Ancak araştırmalara göre bitter çikolata sanıldığı kadar masum değil. Birçok bitter çikolatanın içerisinde kurşun ve kadmiyum bulundu. İnsanların günde 0,5 mcg kurşun ve 4,1 mcg kadmiyuma maruz kalmaması gerektiğini belirtilir. Yine de, test edilen çikolataların yüzde 82'si, önerilen üst sınırın iki buçuk katına kadar ve kadmiyum sınırının üç katına kadar daha fazla kurşun içeriyordu.

KURŞUN ZEHİRLENMESİNİN RİSKLERİNE DİKKAT

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bir kişi kısa bir süre içinde "çok yüksek seviyelere" maruz kaldığında meydana gelen kurşun zehirlenmesi konusunda uyardı.
Kurşun zehirlenmesi karın ağrısı, kabızlık, yorgunluk, baş ağrısı, sinirlilik, iştahsızlık, hafıza kaybı ve uzuvlarda karıncalanmalara yol açabilir. CDC, "Uzun süre kurşuna maruz kalan kişiler ayrıca yüksek tansiyon, kalp hastalığı, böbrek hastalığı ve düşük doğurganlık riski altında olabilir" diye ekliyor. Kurşuna maruz kalmak ayrıca kansızlığa, bedensel zayıflığa, böbrek ve beyin hasarına yol açabilir.

KÜÇÜK PARÇALARIN ZARAR VERME İHTİMALİ DÜŞÜK

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Tüketici Raporlarındaki uzmanlar, kurşun için test ettikleri çikolataların herhangi bir gramının herhangi bir zarara neden olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Bir kişinin uzun vadeli sağlık riskleri riski altında olması için büyük miktarlarda ve her gün bitter çikolata yiyerek aşırı yemesi gerekir.

KADMİYUM MARUZİYETİNİN OLUMSUZ SAĞLIK ETKİLERİ

Kadmiyum, yer kabuğunda bulunan ve kakao ağacı gibi bitkiler tarafından emilebilen doğal bir elementtir. CDC şöyle diyor: "Yendiğinde, büyük miktarlarda kadmiyum mideyi ciddi şekilde tahriş edebilir ve kusma ve ishale neden olabilir." Kadmiyum ayrıca böbrek hastalığı ve kırılgan kemiklerle ilişkilidir ve " kansere neden olan bir madde" olarak kabul edilir.

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Bununla birlikte, "kanda veya idrarda ölçülebilir miktarda kadmiyum bulunması, kadmiyum düzeylerinin olumsuz bir sağlık etkisine neden olduğu anlamına gelmez".
Çikolata kalıplarına gelince, Tüketici Raporları, sağlığı tehdit etmesi için çok miktarda bitter çikolata tüketmeniz gerektiğini ekliyor.

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