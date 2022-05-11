Bugüne kadar yanlış kullanmışız! Çok şaşıracaksınız

Cildi nemlendirmek için yıllardır kullanılan vazelinin birçok faydası bulunuyor. Dünyanın her yerinde sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle kuruyan dirsekler, tahriş olan cilt ve uçuklar için çok etkili sonuçlar sağlıyor. Vazelinin dudak çatlaklarına karşı gösterdiği fayda herkes tarafından biliniyor. Vazelinin gösterdiği etkiyi birçok malzeme sağlayamıyor. Ancak vazelini yanlış kullandığınızı ve etkisini daha da arttırabileceğinizi biliyor muydunuz? Cilt bakım uzmanı Skinbyolivera sosyal medyadan yaptığı paylaşımda vazelinin nasıl kullanılması gerektiğini paylaştı.

ETKİYİ ARTTIRMAK ÇOK BASİT

Yapılan paylaşımda dudakları nemlendiren vazelinin daha etkili sonuçlar vermesi için vazelini dudağa sürmeden önce bölgenin su ile ıslatılması gerekildiği öğrenildi. Kuru bölgeye vazelin sürülmesindense ıslak olan bölgeye sürülmesinin vazelinin nemi daha iyi hapsettiği açıklandı. Bu yöntemi deneyen sosyal medya kullanıcıları vazelinin bu şekilde çok daha etkili olduğunu belirtti.

VAZELİNİN FAYDALARI

Cildin uzun süre nemli kalmasını sağlar

Kaş ve kirpikleri besleyerek uzatır

Dudak çatlaklarına iyi gelir

Diz ve dirsek gibi bölgelerdeki kuruluğa iyi gelir

Makyajı etkili bir şekilde çıkartır

Göz çevresindeki ton farklılıklarını önler

Yaşlanmayı geciktirir

Daha kalıcı parfüm kokusu yaratmaya yardımcı olur

Yaraların iyileşmesine katkı sağlar

Saç boyasının cilde bulaşmamasını önler

Deri yüzeyleri parlatır

Uçuğun iyileşmesine yardımcı olur



