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Bugüne kadar yanlış kullanmışız! Çok şaşıracaksınız

11.05.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vazelin hayatın birçok yerinde sıklıkla kullanılıyor. Yoğun yapısı ile bilinen vazelinin kullanımı çok eski zamanlardan itibaren süre geliyor. Ancak vazelini yanlış kullandığınızı biliyor muydunuz? Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda cilt bakım uzmanları vazelinin doğru kullanımı hakkında bilgi verdi. Bu yöntem ile dudaklarınız hiç olmadığı kadar yumuşak olacak.

Bugüne kadar yanlış kullanmışız! Çok şaşıracaksınız

Cildi nemlendirmek için yıllardır kullanılan vazelinin birçok faydası bulunuyor. Dünyanın her yerinde sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle kuruyan dirsekler, tahriş olan cilt ve uçuklar için çok etkili sonuçlar sağlıyor. Vazelinin dudak çatlaklarına karşı gösterdiği fayda herkes tarafından biliniyor. Vazelinin gösterdiği etkiyi birçok malzeme sağlayamıyor. Ancak vazelini yanlış kullandığınızı ve etkisini daha da arttırabileceğinizi biliyor muydunuz? Cilt bakım uzmanı Skinbyolivera sosyal medyadan yaptığı paylaşımda vazelinin nasıl kullanılması gerektiğini paylaştı.

ETKİYİ ARTTIRMAK ÇOK BASİT

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Yapılan paylaşımda dudakları nemlendiren vazelinin daha etkili sonuçlar vermesi için vazelini dudağa sürmeden önce bölgenin su ile ıslatılması gerekildiği öğrenildi. Kuru bölgeye vazelin sürülmesindense ıslak olan bölgeye sürülmesinin vazelinin nemi daha iyi hapsettiği açıklandı. Bu yöntemi deneyen sosyal medya kullanıcıları vazelinin bu şekilde çok daha etkili olduğunu belirtti.

VAZELİNİN FAYDALARI

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  • Cildin uzun süre nemli kalmasını sağlar
  • Kaş ve kirpikleri besleyerek uzatır
  • Dudak çatlaklarına iyi gelir
  • Diz ve dirsek gibi bölgelerdeki kuruluğa iyi gelir
  • Makyajı etkili bir şekilde çıkartır
  • Göz çevresindeki ton farklılıklarını önler
  • Yaşlanmayı geciktirir
  • Daha kalıcı parfüm kokusu yaratmaya yardımcı olur
  • Yaraların iyileşmesine katkı sağlar
  • Saç boyasının cilde bulaşmamasını önler
  • Deri yüzeyleri parlatır
  • Uçuğun iyileşmesine yardımcı olur


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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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