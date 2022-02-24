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Bulaşık makineniz hep ilk günkü gibi yıkasın! Bulaşık makinesi filtrenizi birkaç basit yöntemle tertemiz yapmaya ne dersiniz?

24.02.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok ev aleti gibi bulaşık makinesi de ev hanımlarının imdadına yetişiyor. Bulaşıkları temizleyen bir makinenin öncelikle kendisinin temiz olması gerekiyor. Makinenizin iyi temizlememesinden şikayetçiyseniz filtresini kontrol etmenizde fayda var. Birçok kalıntıyı içinde barındıran bulaşık makinenizin filtresini temizleme yollarına birlikte bakalım.

Bulaşık makineniz hep ilk günkü gibi yıkasın! Bulaşık makinesi filtrenizi birkaç basit yöntemle tertemiz yapmaya ne dersiniz?

Elektrikli ev aletlerinin ömrünü uzatmanın yolu, düzenli olarak bakım yapmaktan geçiyor. Bulaşık makinesi ise hijyenik olması gereken aletlerin başında geliyor. Bulaşık makinesinin temizliği için birçok ürün kullanmanıza rağmen istediğiniz sonucu elde edemiyorsanız sorun makinenin filtresinde olabilir. Basit yöntemlerle filtreyi tertemiz yapmak ise elinizde!

SİRKENİN GÜCÜ

Sirke, ev temizliğinde bir numaralı dostunuz. Her alanda mucizeler yaratan sirke ile bulaşık makinenizin filtresini de hayata döndürebilirsiniz.

  • Öncelikle bulaşık makinesinin alt kısmında biriken yemek artıklarını ve deterjan kalıntılarını temizleyin. Bunu yaparken makinenin boş olmasına özen gösterin.

  • Isıya dayanıklı bir kasenin içine sirke doldurun.

  • Dökülmeyecek şekilde makinenin alt kısmına yerleştirin ve makineyi en sıcak ayarda çalıştırın.

  • Bu işlemi düzenli bir şekilde yaparak makinenizin temizleme gücünü artırabilirsiniz. Ayda bir kez uyguladığınız takdirde farkı göreceksiniz!

SU İLE TEMİZLİK

Eğer detaylı temizlik yapmaya vaktiniz yoksa su ile filtreyi hızlıca temizleyebilirsiniz.

  • Makinenin alt kısmındaki sepeti çekin.

  • Makine tabanında bulunan filtreyi çevirerek çıkartın.

  • Bir sünger ve ılık su yardımıyla filtreyi hafifçe ovarak yıkayın. Bu işlemi dilediğiniz zaman tekrarlayabilirsiniz.

  • Eğer çok fazla kir tutmuşsa filtreyi yağ çözücü yardımıyla da yıkayabilirsiniz. Temizleme işleminden sonra filtreyi doğru bir şekilde yerleştirerek makinenizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

KARBONAT MUCİZESİ

Bulaşık makinesinin temizliğinde önemli rol oynayan bir diğer ürün ise karbonat. Karbonat sadece filtreyi değil makinenin içini de temizliyor!

  • Makinenin tabanına filtreye de gelecek şekilde karbonat dökün.

  • Makineyi en sıcak ayarda çalıştırın. Etkisini artırmak istiyorsanız karbonatla birlikte limon tuzu da kullanabilirsiniz.

  • Bu yöntemle makineniz yağ ve kirden arınırken kireçlerden de kurtulacak.

SABUN DESTEĞİ

  • Bulaşık makinenizin filtresini çıkartın.

  • Derin bir kaba sabun koyup üzerini sıcak suyla doldurun.

  • Filtreyi bu suya daldırıp bir süre bekletin.

  • Çıkmayan kirler için yumuşak bir fırçadan yardım alabilirsiniz.
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