Bulaşık makineniz hep ilk günkü gibi yıkasın! Bulaşık makinesi filtrenizi birkaç basit yöntemle tertemiz yapmaya ne dersiniz?

Elektrikli ev aletlerinin ömrünü uzatmanın yolu, düzenli olarak bakım yapmaktan geçiyor. Bulaşık makinesi ise hijyenik olması gereken aletlerin başında geliyor. Bulaşık makinesinin temizliği için birçok ürün kullanmanıza rağmen istediğiniz sonucu elde edemiyorsanız sorun makinenin filtresinde olabilir. Basit yöntemlerle filtreyi tertemiz yapmak ise elinizde!
Sirke, ev temizliğinde bir numaralı dostunuz. Her alanda mucizeler yaratan sirke ile bulaşık makinenizin filtresini de hayata döndürebilirsiniz.
Öncelikle bulaşık makinesinin alt kısmında biriken yemek artıklarını ve deterjan kalıntılarını temizleyin. Bunu yaparken makinenin boş olmasına özen gösterin.
Isıya dayanıklı bir kasenin içine sirke doldurun.
Dökülmeyecek şekilde makinenin alt kısmına yerleştirin ve makineyi en sıcak ayarda çalıştırın.
Eğer detaylı temizlik yapmaya vaktiniz yoksa su ile filtreyi hızlıca temizleyebilirsiniz.
Makinenin alt kısmındaki sepeti çekin.
Makine tabanında bulunan filtreyi çevirerek çıkartın.
Bir sünger ve ılık su yardımıyla filtreyi hafifçe ovarak yıkayın. Bu işlemi dilediğiniz zaman tekrarlayabilirsiniz.
Bulaşık makinesinin temizliğinde önemli rol oynayan bir diğer ürün ise karbonat. Karbonat sadece filtreyi değil makinenin içini de temizliyor!
Makinenin tabanına filtreye de gelecek şekilde karbonat dökün.
Makineyi en sıcak ayarda çalıştırın. Etkisini artırmak istiyorsanız karbonatla birlikte limon tuzu da kullanabilirsiniz.
SABUN DESTEĞİ
Bulaşık makinenizin filtresini çıkartın.
Derin bir kaba sabun koyup üzerini sıcak suyla doldurun.
Filtreyi bu suya daldırıp bir süre bekletin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum