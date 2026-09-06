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Bulaşık makinesi kapsülünden çıktı! Gizemli madde panik yarattı

Mutfakta hayatımızı kolaylaştıran, bardaklarımızı ve tabaklarımızı pırıl pırıl yapan o meşhur bulaşık kapsülleri son günlerde büyük bir tartışma konusu. Sosyal medyada pek çok kadının paylaştığı "Kapsülün içinden jel kıvamında, yapışkan yabancı bir madde çıktı" şikayetleri, evlerinde bu ürünleri kullanan milyonlarca kişiyi tedirgin etti.

Bulaşık makinesi kapsülünden çıktı! Gizemli madde panik yarattı
Çiğdem Berfin Sevinç

Bulaşık makinesi kapsülleri mutfakta temizlik için en sık kullanılan ürünler arasında yer alıyor. Ancak son dönemde bir tüketicinin ürün içerisinde gördüğünü belirttiği jel kıvamındaki yabancı madde, dikkatleri bulaşık kapsüllerine çevirdi.

Şikayet Var isimli sitede mağduriyetini dile getiren bir tüketici, bulaşık kapsülünün içinden jel kıvamında, renkli ve yabancı maddeler çıktığını öne sürdü. Yaşadığı durum karşısında tedirgin olduğunu belirten tüketici, ürünün güvenilirliği konusunda endişe yaşadığını ve mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Bulaşık makinesi kapsülünden çıktı! Gizemli madde panik yarattı 1

KAPSÜLÜN İÇİNDEN FARKLI BİR MADDE ÇIKTI

Kullandığı bulaşık kapsülünde normal görünümden farklı, jel kıvamında bir madde fark ettiğini belirterek yaşadığı durumu paylaştı. Söz konusu paylaşım kısa sürede dikkat çekti.

Ürünün içerisinde bulunan maddenin ne olduğuna ilişkin ise paylaşımda kesin bir bilgi yer almadı. Bu nedenle görülen maddenin sağlık açısından doğrudan risk oluşturduğunu söylemek için ürünün incelenmesi gerekiyor.

Bulaşık makinesi kapsülünden çıktı! Gizemli madde panik yarattı 2

BULAŞIK KAPSÜLLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, temizlik ürünlerinin gıda maddelerinden ayrı tutulması ve ambalajları bozulmuş ya da içeriği normalden farklı görünen ürünlerin kullanılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kapsülün görünümünde, kokusunda veya yapısında olağan dışı bir değişiklik fark edilmesi halinde ürünün kullanılmadan üreticiye bildirilmesi ve gerekirse ilgili tüketici mercilerine başvurulması önem taşıyor.

Bulaşık makinesi kapsülünden çıktı! Gizemli madde panik yarattı 3

ÜRÜNÜ KULLANANLAR NE YAPMALI?

Kapsülün içerisinde yabancı bir madde görüldüğü düşünülüyorsa ürünün doğrudan elle temas ettirilmemesi, çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutulması ve mümkünse ambalajıyla birlikte saklanması öneriliyor.

Kaynak: şikayetvar.com

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