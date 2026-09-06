Tuvalete dökülen bir kaşık kahve telvesi adeta mucize yaratıyor

Kahve içtikten sonra fincanın dibinde kalan telveyi hemen çöpe atıyorsanız bir kez daha düşünün. Organik atık olarak değerlendirilebilen kahve telvesi, ev içerisinde özellikle koku gidermeye yardımcı olması amacıyla kullanılabiliyor.

KÖTÜ KOKULARA KARŞI KULLANILABİLİYOR

Kahve telvesinin kendine özgü kokusu ve yapısı, istenmeyen kokuların azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle kurutulmuş kahve telvesi buzdolabı gibi kapalı alanlarda koku kontrolü için değerlendirilebiliyor.

Ancak telve dökme işlemini abartmamak önemli. İşlemi yaparken fazla dökülen telveler birikerek giderlerde tıkanıklığa yol açabileceğinden, tesisat temizliği amacıyla kullanılmaması gerekiyor.

TEMİZLİKTE DE DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Kahve telvesinin hafif aşındırıcı yapısı, bazı yüzeylerde temizlik amacıyla kullanılmasına imkan tanıyor. Özellikle kurumuş kirlerin bulunduğu uygun yüzeylerde destekleyici olarak değerlendirilebiliyor.

Fakat her yüzey için uygun olmadığı unutulmamalı. Çizilmeye müsait hassas yüzeylerde kullanılmaması gerekiyor.

Kahve telvesi ayrıca kompost yapımında ve uygun koşullarda bitki toprağına katkı olarak da değerlendirilebiliyor.