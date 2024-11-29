Bulaşık makinesi neden su almaz? Bulaşık makinesi su almıyorsa ne yapmalı?

Yaşam alanlarında kurtarıcı olarak nitelendirilen birçok teknolojik makine vardır. Bu teknolojik makinelerden biri mutfaklarda karşımıza çıkan ve hijyen açısından büyük bir öneme sahip olan bulaşık makineleridir. Günümüzde birçok farklı modele, renge veya özelliğe sahip bulaşık makinesi bulunmaktadır. Bu makinelerde en sık rastlanılan problemlerden biri su almama durumudur. Böyle bir durum karşısında kullanıcılar “bulaşık makinesi su almıyor ne yapmalıyım?” sorusunun yanıtını arayabilir.

Bulaşık makinesi neden su almaz?

Bulaşık makinelerinin temizleme işlemini yapabilmesi için bir miktar suya gereksinimi vardır. Bu teknolojik makinelerde suyun içeriye gönderilebilmesi için musluk ve hortumlar kullanılmaktadır. Bu hortum ve muslukların makineye uygun olması önemlidir. Fakat bazı durumlarda bulaşık makinesi su almıyor sorunu ile karşılaşılabilinmektedir. Bu sorun ile karşılaşılmasının altında yatan nedenler kısaca şöyledir:

Suyu boşaltma işlemini gerçekleştiren pompa motorunda ya da su giriş valfi parçasında bir arıza varsa makine su almayabilir.

Makineye su gönderen bölümde yer alan filtrenin dolması, bu sorunun görülmesine neden olabilir.

Bulaşık makinelerinde kısa, uzun süreli yıka gibi çeşitli programlar mevcuttur. Hatalı tercih edilen bir program, suyun alınmamasına yol açabilir.

Makineye su gönderiminde hortumların önemli bir rolü vardır. Hortumun uç bölümünde bulunan musluğun arızalı ya da kapalı olması bu probleme sebebiyet verebilir.

Makinenin içinde su seviyesini ölçen sensör vardır. Bu sensörde meydana gelen bir hasar, makinenin su almasını etkileyebilir.

Bulaşık makinesi su almıyorsa ne yapmalı?

Mutfakların vazgeçilmez beyaz eşyalarından biri olan bulaşık makineleri sayesinde tüm tabak, tencere, bardak, çatal, bıçak gibi bulaşıklar kısa sürede kirden arındırılmaktadır. Kısa, uzun gibi çeşitli yıkama programları sunan bu makinelerde bazı zamanlarda su almama problemi görülebilir. Böyle bir durumda makinenin yeniden su alabilmesi için çeşitli yöntemlerden faydalanılmaktadır. Bu sorun ile karşılaşan kişilerin öncelikli olarak yapması gerekenler şöyledir:

Su giriş valfi parçasında herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer sorun varsa teknik servisten yardım almanız gerekir.

Su giriş hattında ve filtre bölümünde tıkanıklık olup olmadığına bakınız. Eğer kirden kaynaklı bir tıkanıklık oluşmuşsa temizleyerek, bu sorunu çözebilirsiniz.

Makinenin su seviye sensörü parçasında herhangi bir arıza olduğu takdirde teknik servisten yardım alınarak bu problem giderilebilir.

Makineye su girişi sağlayan hortumun kıvrılmadığından emin olunuz.

Yıkama programını doğru seçip seçmediğinizi gözden geçiriniz.

Su almayan bulaşık makinesi nasıl tamir edilir?

Bulaşık makineleri birçok evde sıklıkla kullanılan en önemli teknolojik makinelerden biridir. Bu makinelerde bazı nedenlerden ötürü su almama gibi problemler görülebilmektedir. Bu problemlerin görülmesine neden olan etkenler ortadan kalktığında makine yine doğru bir şekilde görevini yerine getirecektir. Bulaşık makinelerinde görülen sorun basit bir sorun değilse teknik servisten yardım alınması gerekmektedir. Tamir gerektiren bir durum olduğu takdirde işin ehli olan bir uzmanın devreye girmesi, makinenin hasar görmemesi açısından önemlidir.