Bulaşık makinesinden neden yanık kokusu gelir? Bulaşık makinesinden yanık kokusu geliyorsa ne yapmak gerekir?

Ev ve iş yerlerinde kullanılan bulaşık makineleri modern şehir hayatının en büyük yardımcılarından biridir. Bazı kullanıcılar bulaşık makinesinden yanık kokusu geliyor sorunuyla karşılaşmaktadır. Bulaşık makinesinden yanık kokusu gelmesi dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Böyle bir sorunla karşılaşıldığında panik yapılmamalı ve sigortalar kapatılmalıdır. Ayrıca makine de kapalı duruma getirilerek fişi çekilmelidir. Bu esnada yanık kokusunun neden kaynaklandığını anlamak için makine kontrol edilebilir.

Bulaşık makinesinden neden yanık kokusu gelir?

Bulaşık makinesinden yanık kokusu gelmesinin bazı sebepleri bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Yanık kokusunun en ciddi nedenlerinden biri elektrik arızası olabilir. Bu durum gevşek bağlantı, aşırı yüklenme veya makine bileşenlerinde hasar oluşması gibi sorunlardan kaynaklanabilir.

Bulaşık makinelerindeki pompa suyun devir daim etmesinden sorumludur. Pompanın arızalanması ise aşırı sürtünmeye neden olabileceğinden yanık kokusu yayabilir.

Makinedeki ısıtma mekanizması suyu ısıtmaya yarar. Mekanizmanın hasar görmesi nedeniyle aşırı ısınmasına neden olabilir.

Bulaşıklardaki yağlı kirler, makinenin filtrelerinde zamanla yanmaya başlayabilir. Bu da yanık kokusuna neden olur.

Bazı parlatıcı ve bulaşık deterjanlarının birbiriyle kimyasal etkileşime girmesiyle yanı kokusu oluşabilir.

Bulaşık makinesinden yanık kokusu geliyorsa ne yapmak gerekir?

Bulaşık makinesinden yanık kokusu gelmesi halinde aşağıdaki adımlar izlenmelidir: