Bulaşık makinesine neden elektrik gelmez? Bulaşık makinesine elektrik gelmiyorsa ne yapmalı?

Bulaşık makinesine elektrik gelmiyor sorunu çokça yaşanan ve detaylı bir şekilde incelenmesi gereken bir sorundur. Bulaşık makinelerine elektrik gelmeme sebepleri ciddi bir arızanın göstergesi olabileceği gibi herhangi bir kablodan da kaynaklanabilir. Bu noktada teknik servisi aramadan önce evde kontrol edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar kontrol edildikten sonra hâlâ çalışmıyorsa teknik servise başvurulmasında fayda vardır.

Bulaşık makinesine neden elektrik gelmez?

Bulaşık makinesine elektrik ulaşmaması sebepleri çoğunlukla elektrik kablosunun yanmış olması, evdeki sigortaların çalışmıyor olması, şalter arızası, üçlü priz gibi uzatma kablolarının arızalanması ya da bulaşık makinesinin açma kapatma düğmesinin bozulmuş olmasından kaynaklanabilir. Bunların kontrol edilmesinin ardından sorun hâlâ devam ediyorsa bulaşık makinesi paraziti ile elektronik kart yani ana kartında bir sorun olduğu anlamına gelebilir.

Bulaşık makinesine elektrik gelmiyorsa ne yapmalı?

Olası arızalara yönelik çözümler şu şekilde sıralanabilir:

1. Priz, uzatma kablosu ve fiş arızası

Bulaşık makinesine elektrik gelmiyorsa makinenin bağlı olduğu priz, fiş ve üçlü uzatma gibi araçlara bakılmalıdır. Herhangi bir kablo sorunu varsa yeni bir uzatma kablosuyla sorun çözülebilir.

2. Şalter atması veya elektrik kesintisi

Bazı nedenlerden dolayı evdeki şalter atmış olabilir. Sigortanın çalışmaması durumunda bulaşık makinesine de elektrik gelmez. Böyle bir sorun varsa şalterlerin kaldırılması ve bulaşık makinesine elektrik gelip gelmediği kontrol edilmelidir.

3. Açma kapatma düğmesi arızası

Bulaşık makinesinin çalışmamasının nedenleri arasında, makinenin açma kapatma tuşunun bozulmuş olması da yer alabilir. Bulaşık makinesi düğmesi bozulduğunda bulaşık makinesini çalıştırılamaz. Bu durumda bir tamirci ile görüşülmelidir.

4. Elektronik kart arızası

Bulaşık makinesinin çalışmama nedenleri arasında elektronik kartın arızalanmış olması da yer alabilir. Bu sorun söz konusu olduğunda kartın tamir ettirilmesi gerekir. Kartın tamir edilememesi durumunda ise yeni bir bulaşık makinesi kartı alınmalıdır.

5. Parazit arızası

Bulaşık makinelerindeki elektrik kablolarının ilk bağlandığı parçaya parazit adı verilir. Bu parçanın bozulması halinde makineye elektrik gelmez. Böyle bir sorun tespit edildiyse bulaşık makinesine uyumlu bir parazit satın alınması gerekir.