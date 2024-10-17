Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Bulaşık yıkamayı pratikleştiren deterjan hazneli fırçalarla tanıştınız mı?
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bulaşık yıkamayı pratikleştiren deterjan hazneli fırçalarla tanıştınız mı?

Bulaşık yıkamayı pratikleştiren deterjan hazneli fırçalarla tanıştınız mı?

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
16.10.2024 12:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta temizlik hiç bu kadar kolay olmamıştı! Bulaşık yıkamak bazen yorucudur, değil mi? Sürekli deterjan şişesini açıp kapamak, köpüklendirmek... İşte tam da bu noktada devreye giren bir ürün var: Deterjan hazneli bulaşık fırçası. Bu inovatif ürün, hem bulaşıklarınızı kolayca temizlemenizi sağlıyor hem de deterjan kullanımınızı optimize ediyor. Tek elinizle kullanabileceğiniz pratik fırça, deterjanı doğrudan bulaşıklarınıza püskürterek kontrollü bir kullanım sağlıyor. İşte ürün detayları...

Bulaşık yıkamak günlük hayatımızın bir parçası olsa da, bazen zahmetli ve zaman alıcı olabilir. Peki, bulaşık yıkamayı daha pratik ve hijyenik hale getirecek bir çözüm arıyor musunuz? Sabunluklu mutfak fırçalarıyla tanışmış olabilirsiniz, ancak GüncelÇarşı'nın deterjan hazneli standlı fırçası, bulaşık yıkamaya yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Püskürtme özelliği sayesinde deterjanı doğrudan bulaşıklarınıza uygulayarak hem su hem de deterjan tasarrufu yaparken, ergonomik tasarımıyla da temizlik işini kolaylaştırıyor. Bu inovatif ürünün sunduğu tüm avantajları öğrenmek için içeriğimizi okumaya devam edin.

@bk_owners Amazon Finds You Must have ✨️ best products for kicking Use 👌 #tiktokmademebuyit #tiktokfinds #goodthings #lifehacks #useful #musthaves #instagood #fypage #foryou #foryoupage #reels #instareels #viralvideos #viral #amazing #amazonfinds2024 #amazon gadgets buy it #amazongadgets #kitchenhacks #kitchenfinds #trend #trendingproducts2024 #fypシ゚viral #fypシ #amazonbestfinds ♬ People - Libianca

Deterjan Hazneli Standlı Bulaşık Yıkama Fırçası

GüncelÇarşı Deterjan Hazneli Standlı Bulaşık Yıkama Fırçası

Deterjan Hazneli Standlı Bulaşık Yıkama Fırçası, mutfakta hijyen ve pratiklik arayanlar için tasarlanmış harika bir yardımcı. Deterjan haznesi sayesinde sürekli deterjan ekleme ihtiyacını ortadan kaldıran ürün, uzun süreli kullanım sağlıyor. Deterjan püskürtme mekanizması, sadece ihtiyacınız kadar deterjan kullanarak hem suyu hem de deterjanı verimli bir şekilde kullanmanıza olanak tanıyor. ABS ve PP plastikten üretilmiş dayanıklı fırça, lavabo, mutfak tezgahı, tencere, tava gibi birçok yüzeyin temizliği için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürüne bayıldım! Çok kullanışlı."

  • "Hemen denedim. İyi ki almışım. Çok işime yarayacak. Teşekkürler."

Amazon'daki deterjan hazneli bulaşık fırçası burada.

Trendyol'daki deterjan hazneli bulaşık fırçalarını incelemek için buraya tıklayın.

İlginizi Çekebilir

Su tasarrufunda bir numara! İşte sosyal medyanın konuştuğu o ürün...

Su tasarrufunda bir numara! İşte sosyal medyanın konuştuğu o ürün...

 Sosyal medyada viral oldu! Herkesin aradığı o buz kalıpları burada

Sosyal medyada viral oldu! Herkesin aradığı o buz kalıpları burada

 Çok satanlarda zirvede! Su israfını önlüyor, ekstra hijyen sağlıyor...

Çok satanlarda zirvede! Su israfını önlüyor, ekstra hijyen sağlıyor...

 Cam temizliğinde devrim! Tek şarjla 35 pencere...

Cam temizliğinde devrim! Tek şarjla 35 pencere...

 TikTok'ta viral oldu, gören herkes bu ürünü arıyor...

TikTok'ta viral oldu, gören herkes bu ürünü arıyor...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
deterjan bulasik deterjani mutfak eşyaları
İş birliği İçerikleri
Nem itici, su geçirmez Jack&Jones monttaki fırsatı kaçırmayın

Nem itici, su geçirmez Jack&Jones monttaki fırsatı kaçırmayın

Calvin Klein'de indirim zamanı! Tişörtler, deri ceketler ve dahası...

Calvin Klein'de indirim zamanı! Tişörtler, deri ceketler ve dahası...

Adımlarınızı konforla buluşturun! Puma X-Ray Sneaker'ın fiyatı en dipte

Adımlarınızı konforla buluşturun! Puma X-Ray Sneaker'ın fiyatı en dipte

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Televizyonunuzu akıllı TV'ye dönüştürecek! Çok satanlarda birinci

Televizyonunuzu akıllı TV'ye dönüştürecek! Çok satanlarda birinci

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Yemeklerinize şef dokunuşu katın!

Yemeklerinize şef dokunuşu katın!

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

ŞOK'a Philips tıraş makineleri geliyor!

ŞOK'a Philips tıraş makineleri geliyor!

Bu ürünler kapış kapış gitti! Geçen haftanın en çok satan ürünleri

Bu ürünler kapış kapış gitti! Geçen haftanın en çok satan ürünleri

Çok satanlarda birinci! 2 adet alımlarda ekstra %25 indirim var

Çok satanlarda birinci! 2 adet alımlarda ekstra %25 indirim var

Çok satanlarda birinci! 2 adet alımlarda ekstra %25 indirim var

Çok satanlarda birinci! 2 adet alımlarda ekstra %25 indirim var

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Yorgunluk nedir unutturacak yüksek kaliteli Salomon ayakkabılar

Yorgunluk nedir unutturacak yüksek kaliteli Salomon ayakkabılar

Sonbahar kış modası trendleri ve stil önerileri burada

Sonbahar kış modası trendleri ve stil önerileri burada

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

Tümünü Gör
Benzer Ev Yaşam İçerikleri
Ağustos ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

Ağustos ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

Yılda 5 bin TL tasarruf sağlıyor, satış rekorları kırıyor...

Yılda 5 bin TL tasarruf sağlıyor, satış rekorları kırıyor...

TikTok'ta viral oldu, gören herkes bu ürünü arıyor...

TikTok'ta viral oldu, gören herkes bu ürünü arıyor...

Çocuklu ve evcil hayvanlı ailelerin favorisi! Çok satanlarda zirvede...

Çocuklu ve evcil hayvanlı ailelerin favorisi! Çok satanlarda zirvede...

Cam temizliğinde devrim! Tek şarjla 35 pencere...

Cam temizliğinde devrim! Tek şarjla 35 pencere...

Kış hazırlıkları başladı! Konserve yapımında olmazsa olmazlar

Kış hazırlıkları başladı! Konserve yapımında olmazsa olmazlar

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Skandal olay! Kreşte uyuyan bebeğe tokat attı... Yüzünden parmak izleri çıktı, bir de arayıp böyle anlatmış

Skandal olay: Kreşte uyuyan bebeğe tokat attı! Yüzünden parmak izleri...

Defineciler harabeye çevirdi! 400 yıllık ama terk edilmiş... Büyük potansiyel saklı, Western filmlerinden fırlamış gibi

Defineciler harabeye çevirdi! 400 yıllık ama terk edilmiş...

'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' Rojin'in son Google aramaları şaşırttı! En çarpıcı nokta ise Google haritalarda baktığı yer

'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' Rojin'in son Google aramaları şaşırttı! En çarpıcı nokta ise Google haritalarda baktığı yer

Cezaevinden izinli çıkan bir suç makinesiydi! Minibüse binen sapık suçüstü ifşa oldu: İğrenç anlar sosyal medyada yayıldı

26 suç kaydıyla serbestçe dolaşan sapık suçüstü ifşa oldu

10 bebeğin ölümüne neden oldular, hemşirelerin yazışmaları ortaya çıktı! '150 bin lira fiyat çekeceğim, bugün bir alem yaparız'

10 bebeğin ölümüne neden oldular, hemşirelerin yazışmaları ortaya çıktı! '150 bin lira fiyat çekeceğim, bugün bir alem yaparız'

Altın bilezikleri hastane bahçesinde kaşla göz arasında buhar oldu! Ayaklarına gelen doktor, hırsız çıktı

Vicdansız sahte doktor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.