Sosyal medyada viral oldu! Herkesin aradığı o buz kalıpları burada

Bu yaz içeceklerinizi sıradan buz küpleriyle soğutmayı unutun! Soğuk kahveler, limonata, meyve suları, donmuş meyveler, detoks suları ve dahası... Zahmetsiz bir şekilde soğuk içecekler yapmak ve şık sunumlar hazırlamak ister misiniz? Son dönemin popüler ürünleri olan buz kalıpları, içeceklerinizi soğuturken aynı zamanda sunumlarınızı da bir adım öne taşıyor ve içeceğinizi sulandırmadan serin tutuyor. Silikon veya plastik malzemeden üretilen buz kalıpları dayanıklı yapıları ile uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Yapışmaz tabana sahip olan ürünler sayesinde buzları kalıptan ayırmak da sorun olmaktan çıkıyor. Bu sıcak yaz günlerinde satış rekorları kıran buz kalıplarının öne çıkan özelliklerini sizin için bir araya getirdik.

Eğlenceli sunumlar için olmazsa olmaz!

Buz kalıbı modelleri, farklı şekil ve boyutları ile karşınıza çıkıyor. Klasik modellerden farklı şekillere sahip modellere kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Yuvarlak buz kalıbı kalıbı seçeneği bu çeşitler arasında en çok tercih edilenler arasında. Geleneksel buz küpleri yapmak için kullanılan bu modeller, su ve benzeri sıvı içeceklerin kolaylıkla dondurulmasını sağlıyor. Kauçuktan üretilen buz küpü tepsisi esnek bir yapıya sahip olup kolay bir şekilde buzların ayrılmasına olanak tanıyor. Bu modellerin yanında kalp, penguen, istiridye, yıldız şekillerinin olduğu kalıp modelleri de tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Bu modeller kapaklı bir şekilde bulunuyor olup dolapta bulunan donmuş gıda kokularının buz küplerine geçmesini engelliyor. Farklı şekillere sahip olan bu buz kalıpları sayesinde misafirleriniz şık sunumlar oluşturabilirsiniz.

Mutfağınızın rengine göre dilediğiniz renkte buz kalıplarını yemeklerinize ve içeceklerinize tat vermek için kullanabilirsiniz. Buz kalıbı silikon ve standart buz kalıbı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Standart buz kalıplarına nazaran silikon buz kalıpları herhangi bir içecekte yapışma, kırılma veya dökmeye mahal vermeden yiyecek ve içeceklerinizi kusursuz bir şekilde muhafaza etmenize yardımcı oluyor. Eğer silikon yerine buz kalıbı büyük olursa bu defa yiyeceklerinizi, detoks bitkilerinizi veya çikolatalı tatlılarınızı da güvenle muhafaza edebilirsiniz.

Buz kalıpları için en ideal kullanım alanları, buzdolaplarınızın derin dondurucu bölümleri, deep freeze dolaplar veya buzluklardır.

Son derece dayanıklı olan buz kalıpları kolay kolay kırılmaz ve parçalanmazlar. Plastik buz kalıplarını fırın, ocak veya mikrodalga fırın gibi sıcak yerlerde kullanmadığınız sürece kullanım ömrü çok uzundur. Bu gibi kullanım alanları için silikon buz kalıbı işinizi görecektir. Zira silikon buz kalıpları sıcağa maruz kaldıklarında erime, yanma, kırılma yapmazlar.

Amazon'da en çok satan popüler buz kalıplarını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Trendyol'daki en popüler buz kalıpları burada.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.