Bulduğu çözüm şaşkına çevirdi! Salonunun ortasında yılanla karşı karşıya gelince elektrikli süpürgeyle kendisini savundu

Avustralya’nın Queensland şehrinde bir yılan uzmanı Drew Godfrey, evlerindeki yılanı elektrikli süpürgeyle yakalayan bir çifte yardıma gittiği anları paylaştı. Newsweek’e konuşan Godfrey, “Bir çift evlerindeki yılanı elektrikli süpürgeyle yakaladıklarını söyleyerek benden yardım istedi. Hayvanı süpürgenin içinde bırakmanın zalimce olacağını söyleyerek onu çıkartmak konusunda ikna ettim. Anladılar ve dışarı çıkmama izin verdiler” dedi.

DOĞAYA GERİ SALDILAR

Yılanın elektrikli süpürgeden büyük bir özenle çıkartıldığını dile getiren Godfrey, “Yılan zarar görmemişti. Sadece biraz tozluydu ve kafası karışmıştı. Özgür olduğu için mutlu olduğunu düşünüyorum” dedi. Yılanı doğaya geri saldıklarını ifade eden Godfrey elektrikli süpürgenin iyi bir çözüm olmadığını da dile getirdi.



