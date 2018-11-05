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Bülent Ecevit'in vefatının 12'nci yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının 12'nci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının 12'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım mesajında, "Yakın siyasi tarihimizin önemli isimlerinden eski Başbakan Bülent Ecevit'i vefatının 12'inci sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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binali yıldırım Bülent Ecevit Eskİ Başbakan TBMM Başkanı

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