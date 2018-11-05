TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının 12'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yıldırım mesajında, "Yakın siyasi tarihimizin önemli isimlerinden eski Başbakan Bülent Ecevit'i vefatının 12'inci sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
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