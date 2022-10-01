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Bülent Ersoy'un açıklamasındaki diskosyon nedir? Diskosyon ne demek, ne anlama gelir?

01.10.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diskosyon kelimesinin anlamı Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden Bülent Ersoy'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Bülent Ersoy'un açıklamasındaki diskosyon nedir? Diskosyon ne demek, ne anlama gelir?

Bülent Ersoy'un açıklamasındaki diskosyon nedir? Diskosyon ne demek, ne anlama gelir?

Diskosyon kelimesinin ne anlama geldiği merak edildi. Bülent Ersoy, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Polat Yağcı'ya yüklendi. Birçok kişi Bülent Ersoy'un açıklamasında yer alan 'diskosyon' kelimesinin anlamını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Bülent Ersoy'un açıklamasındaki diskosyon nedir? Diskosyon ne demek, ne anlama gelir?

DİSKOSYON NEDİR?

Bülent Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Polat Yağcı ile aralarında yaşanan bazı olumsuz diskosyonlar nedeniyle konseri iptal ettiğini belirtti.

Diskosyon karşılıklı münazara, konuşma, ele alma anlamına gelmektedir.

BÜLENT ERSOY'UN AÇIKLAMASINDAKİ DİSKOSYON NEDİR?

Bülent Ersoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Pek muhterem takipçilerim ve saygıdeğer sanat sever velinimetim dinleyicilerim...

9 Ekim tarihindeki sayın Polat Yağcı beyefendinin emr-ü iradelerinde gerçekleşecek olan Paraf Kuruçeşme Açık hava mekanındaki konserimi sayın Yağcı ile aramdaki gerçekleşen bazı olumsuz diskosyonlarımız gereği tek taraflı şahsım olarak icra-i faaliyet edecek olduğum bu konserimi iptal ettiğimi zaat-i şahanelerinizle paylaşmayı lüzumlu gördüm.

Bilgilerinize arz olunur efendim"

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DİSKOSYONUN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

  • Sinemada fısıltılı konuşmayı abartılmadığı müddetçe görmezden gelebilirim ama yani bu derece diskosyon olamaz!

  • Zamanın varsa seninle bu konu hakkında diskosyon yapabiliriz.
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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy polat yağcı
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