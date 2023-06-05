Bülent Kuşoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? CHP MYK üyesi Bülent Kuşoğlu hangi görevlerde bulundu?

Bülent Kuşoğlu ile ilgili araştırmalar CHP MYK üyelerinin yayımlanması ile birlikte hız kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu. Bülent Kuşoğlu CHP'nin en son açıklanan Yeni MYK'sında İdari ve Mali İşler alanında Bülent Kuşoğlu sorumlu oldu. İşte Bülent Kuşoğlu'ın hayatı ve biyografisi...

BÜLENT KUŞOĞLU KİMDİR?

Bülent Kuşoğlu; Yeminli Mali Müşavir, Maliyeci ve Ekonomist'tir.

Bülent Kuşoğlu; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

İngiltere'de sosyal güvenlik konularında çalışmalar yaptı. Maliye Bakanlığında Baş Hesap Uzmanlığı, Milli Savunma Bakan Danışmanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyeliği; özel sektörde genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Ulusal ve çeşitli internet gazetelerinde köşe yazıları yayımlanmaktadır.

24, 25 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 24 ve 26. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. 26. Dönemde Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) Türk Grubu Üyesidir.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kuşoğlu, 2 çocuk babasıdır.



