Bülent Parlak kimdir, kaç yaşındaydı? Şair Bülent Parlak neden hayatını kaybetti?

İzdiham Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni olarak bilinen genç edebiyatçı Bülent Parlak hayatını kaybetti. Ünlü şairin hayatı ve ölüm sebebi ise merak ediliyor. Peki Bülent Parlak kimdir, neden hayatını kaybetti? Kaç yaşındaydı? Bülent Parlak'ın cenazesi ne zaman kaldırılacak? İşte hayatı ve merak edilenler...

BÜLENT PARLAK KİMDİR?

43 yaşında olan şair Bülent Parlak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bülent Parlak'ın vefatı ailesi, yakınları ve dergi okurlarını derinden üzerken şairin hayatı merak edildi.

Malatya'da sekiz çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelen ismin dört ağabeyi, üç tane de ablası vardır. Parlak, ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Malatya’nın Konak beldesinde okumuştur. Şairin köyü, yaklaşık yedi bin kişinin yaşadığı ve herkesin birbiriyle akraba olduğu bir beldedir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanmıştır ve burada bir sene okumuştur. O yıllarda staj için gittiği bir gazetenin reklam servisinde çalışmıştır. Gittiği okulları birincilikle bitiren şair, maddi yetersizliklerden ötürü İletişim Fakültesi'ni bırakmak zorunda kalmıştır.

Sonraki senelerde yeniden üniversite sınavına girerek Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazanmıştır. Fakat evli ve bir çocuk babası olduğu için İstanbul'da çalışmak ve Samsun'a gidip gelmek epey zor olmuştur. Eğitim Fakültesi'ndeki öğrencilik hayatı 7 sene sürmüş ve mezun olmuştur. Okulu bitirmesinin ardından otel alma, mobilya dükkanı işletme ve dershane açma gibi çeşitli teşebbüslerde bulunmuştur fakat bu işlerde başarılı olamamıştır.

Şiir yazmaya ilkokul yıllarında başlayan isim, üniversiteyi bitirene dek şiire sıcak bakmamıştır ancak yıllar sonra ilkokul öğretmeninin teşviki ve sitemiyle yeniden şiirler yazmaya başlamıştır. Bir adisyonun üstüne karaladığı şiirini, Dergâh dergisine göndermiştir. Mustafa Kutlu tarafından desteklenen şairin, 2005'ten itibaren ilk şiiri ve sonraki zamanlarda kaleme aldığı birden çok şiiri Dergâh'ta yayımlanmıştır.

Şair, İzdiham adlı kültür-sanat-edebiyat dergisinin kurucusu ve genel yayın yönetmenidir.

Bülent Parlak’ın cenaze namazı yarın (20 Nisan 2022, Çarşamba günü) öğle namazını müteakiben Üsküdar Yeni Valide Sultan Camii’nde kılınacak ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

BÜLENT PARLAK'IN CENAZESİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?

Bülent Parlak’ın cenaze namazı 20 Nisan Çarşamba (yarın) öğle namazını müteakiben Üsküdar Yeni Valide Sultan Camii’nde kılıncak.

Bülent Parlak'ın cenazesinin Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.

