Bulgaristan’da öldü denilen Türk doktor, Türkiye’de tedavideymiş

Ancak daha sonra öldü diye açıklanan Türk Dr. Tezgün Arif’in Türkiye’de bir klinikte tedavisinin sürdüğü ortaya çıktı.

Bulgaristan’ın Dobriç kenti hastanesinde dün Türk Dr. Tezgün Arif’in ve diğer bir doktorun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Dr. Arif’in yakınları, basınca çıkan haberleri okuyunca gözlerine inanamadı. Dr. Arif’in Türkiye’de bir klinikte tedavisi sürdüğü ortaya çıktı. Söz konusu yanlış açıklamayı yapan Dobriç Sağlık Müfettişliği ve Sağlık Bakanlığı ikinci bir basın bildirisiyle doktor ve ailesinden özür diledi.

DR. TEZGÜN ARİF KİMDİR?

45 yaşındaki Dr. Tezgün Arif, Bulgaristan’ın Varna kentinde ve Dobriç kentinde muayeneleri olan başarılı ve sevilen bir endokrinolog. İki hafta önce Covid-19 testi pozitif çıkan Dr. Arif, geçen hafta rahatsızlanarak bölgede temsilcisi olduğu klinikten yardım istedi. Perşembe günü ambulans helikopterle İstanbul’a sevk edilen doktor, buradaki klinikte tedaviye altına alındı. Covid-19’da böbrek yetmezliği ile entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu açıklandı. Ancak Bulgar makamlarının ‘Türk kliniği ile irtibatta hata’ açıklamasıyla ‘öldü’ denilmesi şaşkınlık yarattı.