Bulgaristan ile Rusya arasındaki diplomatik gerginlik

SOFYA (AA) - Bulgaristan ile Rusya arasında diplomatik gerginlik devam ederken, Bulgaristan'daki "Rusya Hayranları" isimli bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olan Nikolay Malinov, Rusya lehine casusluk yapmakla suçlandı.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) yayın organı Duma'nın da eski yayıncısı olan Malinov, gözaltına alındıktan sonra 50 bin leva (25 bin avro) kefaletle serbest bırakıldı.

Sofya, Breznik ve Pernik şehirlerinde Malinov ile ilişkili 11 adreste arama yapılırken, aramalarda Malinov'un yazdığı ve Bulgaristan'ın jeopolitik rotasını Rusya'ya çevirmesini öneren "Bulgaristan İçin Gerekli Olan Yeni Jeopolitik Oryantasyon Değişimi" başlıklı bir rapor ile bazı dokümanlara el konuldu.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Malinov'un suçlu bulunması durumunda 15 yıla kadar hapis cezası alabileceğini bildirdi.

Malinov'un Rusya'daki "Rusya Stratejik Araştırmalar Derneği" ve "Çift Başlı Kartal Topluluğu" isimli iki sivil toplum kuruluşuyla temasta olduğunu belirten Tzatzarov, Rus istihbaratının eski bir ajanı olan Rusya Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Leonid Reşetnikov'a 10 yıl Bulgaristan'a giriş yasağı getirildiğini açıkladı.