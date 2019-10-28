Bulgaristan, Rus diplomatı sınır dışı etti

SOFYA (AA) - Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya Federasyonu'nun Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomatının, Bulgaristan ile ilgili "tasnifli bilgi topladığı gerekçesiyle" sınır dışı edildiğini bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Rusya Büyükelçiliğinde "birinci katip" olarak görev yapan kişinin, "Bulgaristan'da devlet sırrı nitelikli bilgi topladığı" şüphesiyle Devlet Milli Güvenlik Servisinden (GDBOP) suç duyurusu geldiği belirtildi.

Olayla ilgili açılan soruşturmada, adı açıklanmayan diplomatın eylül 2018'den bu yana "özel nitelik taşıyan bilgi topladığı" belirlendi.

Diplomatın, bir yıl boyunca Bulgaristan'da belirli devlet görevlileriyle düzenli görüşmeler yaptığı tespit edildi.

Zanlının buluştuğu şahıslardan birisinin, Bulgaristan, Avrupa Birliği ve NATO ile ilgili tasnifli bilgilere erişimi olan üst düzeyli bir devlet görevlisi olduğu tespit edildi.

- Diplomatın, bilgi karşılığı ücret ödediği belirlendi

Takip altında tutulup "casus olarak" gösterilen kişinin, devlete karşı suç işlemekten soruşturulduğu, faaliyetlerinin ise "tartışılmaz kanıtlara dayandırılarak kanıtlandığı" kaydedildi.