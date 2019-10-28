HABER

Bulgaristan, Rus diplomatı sınır dışı etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 18:59 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu'nun Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatı "casusluk" iddiasıyla sınır dışı edildi

SOFYA (AA) - Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya Federasyonu'nun Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomatının, Bulgaristan ile ilgili "tasnifli bilgi topladığı gerekçesiyle" sınır dışı edildiğini bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Rusya Büyükelçiliğinde "birinci katip" olarak görev yapan kişinin, "Bulgaristan'da devlet sırrı nitelikli bilgi topladığı" şüphesiyle Devlet Milli Güvenlik Servisinden (GDBOP) suç duyurusu geldiği belirtildi.

Olayla ilgili açılan soruşturmada, adı açıklanmayan diplomatın eylül 2018'den bu yana "özel nitelik taşıyan bilgi topladığı" belirlendi.

Diplomatın, bir yıl boyunca Bulgaristan'da belirli devlet görevlileriyle düzenli görüşmeler yaptığı tespit edildi.

Zanlının buluştuğu şahıslardan birisinin, Bulgaristan, Avrupa Birliği ve NATO ile ilgili tasnifli bilgilere erişimi olan üst düzeyli bir devlet görevlisi olduğu tespit edildi.

- Diplomatın, bilgi karşılığı ücret ödediği belirlendi

Takip altında tutulup "casus olarak" gösterilen kişinin, devlete karşı suç işlemekten soruşturulduğu, faaliyetlerinin ise "tartışılmaz kanıtlara dayandırılarak kanıtlandığı" kaydedildi.

Diplomatın, muhatap olduğu kişilere bilgi karşılığı ücret ödediği de ifade edildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov da diplomatik dokunulmazlığa sahip kişinin bundan dolayı sanık olamayacağı için Dışişleri Bakanı Ekaterina Zahirieva ile bir görüşme yaptığını ve gerekli işlemlerin yapılması talebinde bulunduğunu söyledi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Rus diplomatın Bulgaristan'dan ayrıldığı doğrulandı.

PARTNERBu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...Bu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...
Bartın’da kamyonlar atıklarını denize boşalttıBartın’da kamyonlar atıklarını denize boşalttı
Fidan dikme etkinliğine Muğla hazırFidan dikme etkinliğine Muğla hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan casus diplomat Rusya Rusya diplomatı sınır dışı edildi

En Çok Okunan Haberler

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Garanti'den saldırıya ilişkin yeni açıklama

Garanti'den saldırıya ilişkin yeni açıklama

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor! Bağdadi operasyonunda bu teçhizatlar kullanıldı

Bağdadi operasyonunda kullanıldı! İşte o teçhizatlar

Son dakika! Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

BM: Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya gelecek

BM: Türkiye, Rusya ve İran bir araya gelecek

AA, İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıklarına ulaştı

Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.