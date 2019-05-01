Bulgaristan'da 1 Mayıs kutlamaları

SOFYA (AA) - Bulgaristan Sosyalist Partisince (BSP) başkent Sofya'da 1 Mayıs dolayısıyla miting düzenlendi.

BSP Genel Başkanı Korneliya Ninova, mitingde, ülkede 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine girecek adaylarını tanıttı.

Seçimlerine katılacak 17 aday hakkında bilgi veren Ninova, Bulgar halkını oylarını BSP'ye vermeye çağırdı.

Başbakan Boyko Borisov hükümetini eleştiren Ninova, partisinin bu seçimde elde edeceği başarıyla ülkede erken genel seçime yol açılacağını söyledi.

BSP'nin birinci sıradan adayı Elena Yonçeva da Bulgaristan'ın 12 yıldır Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasına rağmen AB'ye hiç yaklaşamadığını ifade etti.

Yonçeva, mafyanın her yıl devletten 11 milyar avro hortumladığını savunarak, "Bizleri şimdilik elebaşı Başbakan Boyko Borisov'un çetesinin diktatörlüğünden kurtaran AB üyeliğimizdir. Totaliter her rejim er veya geç gider ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, 26 Ağustos'ta bu rejimi devireceğimize inanıyorum." dedi.

BSP himayesinde çeşitli bölgelerde 1 Mayıs kutlaması yapıldı.

Bulgaristan'da 1 Mayıs 1945 yılından bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

