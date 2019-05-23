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Bulgaristan’da milliyetçi partinin seçim klibine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 15:57 | Son Güncelleme

Avrupa Gazeteciler Birliği-Bulgaristan (AEJ-Bulgaria), milliyetçi Vazrajdane Hareketi Partisi’nin seçim klibinde şiddet propagandası yaptığını belirterek başsavcılığın harekete geçmesini istedi.Bulgaristan’da 26 Mayıs günü gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde Rusya yanlısı söylemleriyle bilinen aşırı milliyetçi Vızrajdane Partisi’nin şiddet içeren klibi tepki çekti.

Avrupa Gazeteciler Birliği-Bulgaristan (AEJ-Bulgaria), milliyetçi Vazrajdane Hareketi Partisi’nin seçim klibinde şiddet propagandası yaptığını belirterek başsavcılığın harekete geçmesini istedi.
Bulgaristan’da 26 Mayıs günü gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde Rusya yanlısı söylemleriyle bilinen aşırı milliyetçi Vızrajdane Partisi’nin şiddet içeren klibi tepki çekti. AEJ-Bulgaria, bilgisayar animasyonuyla toplu katliam propagandası yapılan Vazrajdane Partisi’nin seçim videosuyla ilgili Başsavcı Sotir Tsatsarov’un derhal soruşturma başlatmasını istedi. AEJ-Bulgaria’dan yapılan açıklamada, ülke anayasasında fikir özgürlüğünün suç çağrısı için kullanılamayacağı belirtildi.
Son genel seçimlerde parlamentoya girmek için yüzde 4’lük barajı aşamayan Vazrajdane Partisi’nin animasyonlu seçim klibinde elinde iki otomatik silah bulunan bir kişi parlamentoda genel kurul salonuna girerek orada bulunan milletvekillerine ateş edip katliam yapıyor.

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