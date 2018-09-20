Bulgaristan'ın bayramı Edirne'ye yarayacak

"Bulgaristan'daki 3 günlük resmi tatil nedeniyle 15 gün öncesinden hem turlar hem de bireysel rezervasyonlarla kentteki tüm otel rezervasyonları dolmuş durumda. Kent ekonomisine güzel bir katkı olacak. Başta tarihi çarşılar olmak üzere, hediyelik eşya sektörümüz, yeme içme sektörümüz ve özellikle gece eğlence sektörümüzde yoğunluk olacak.

Bu turizm kollarındaki işletmelerimiz bu yoğunluğa hazır olmalı. Son aylarda kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları turizm konusunda çok ilgililer. Ancak bu yoğunluk yabancı turist yoğunluğu açısından bugüne kadar hiç karşılaşmadığımız türden olacak. Ben bu anlamda tüm kent olarak bu yoğunluğa hazır olunması çağrısında bulunuyorum."

- "Edirne'nin yıldızı parlamaya devam ediyor"

Hacıoğlu, Edirne'nin son dönemin gözde turizm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Edirne'nin turizmden aldığı payın sürekli büyüdüğüne de dikkati çeken Hacıoğlu, "Edirne, tarih, kültür ve medeniyet şehri. Bu anlamda yerli ve yabancı turistler kente her zaman ilgi gösteriyor, son dönemde özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'dan konaklamalı gelen turist sayısında büyük bir artış var. Önceden Edirne'nin büyük pazarının kurulduğu cuma günleri gelip en fazla bir gece kalan turistler artık perşembe günleri gelip tüm kentte alışverişini yapıp, eğlendikten sonra pazar günleri ülkelerine dönüyor. Bu da kent turizmi ve ekonomisi için çok güzel bir gelişme. Edirne'nin turizm anlamında gelişmesi için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.