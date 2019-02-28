HABER

Buluşmaya gittiği kadının evinde dövülüp, gasbedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 15:37 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta kendisini çağıran Ayşe G.'nin (25) evine giden Ü.N.'nin (53), evdeki Şahin Y.

Buluşmaya gittiği kadının evinde dövülüp, gasbedildi

Ömer KOÇ/KAHRAMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kendisini çağıran Ayşe G.'nin (25) evine giden Ü.N.'nin (53), evdeki Şahin Y. (26) tarafından dövülerek cep telefonunu, cüzdanı ve otomobilinin anahtarı gasbedildi. Polis olay sonrası kaçan Ayşe G. ve Şahin Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Olay, salı gecesi Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.N., kendisini davet eden Ayşe G.'nin evine gitti. Bu esnada evde gizlenen Şahin Y., baskın yapmış gibi Ü.N. ve Ayşe G.'nin yanına gidip adamı darp etti. Şahin Y., daha sonra Ü.N.'nin telefonunu, cüzdanını ve otomobilinin anahtarını gasbedip Ayşe G. ile birlikte Ü.N.'nin aracıyla kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, MOBESE kameralarından otomobilin Gaziantep yönüne gittiğini ve Ü.N.'nin banka kartıyla da Gaziantep'ten para çekip harcama yapıldığını belirledi. Bugün sabah saatlerinde aracın Kahramanmaraş'a girdiğini saptayan polis, önce otomobili buldu, ardından da Şahin Y. ile Ayşe G.'yi yakaladı. Şüphelilerle birlikte cep telefonu ve bankadan çekilen paranın bir miktarı ele geçirildi.
'YAPTIĞIM YANLIŞ BİR ŞEY DEĞİL'
Emniyetteki sorgularında olayı itiraf eden 2 şüpheli hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastane çıkışında karşılarında basın mensuplarını gören Şahin Y. ile Ayşe G., suçsuz olduklarını söyledi. Şahin Y., "Yaptığım yanlış bir şey değil ki, kafamı niye yere eğeyim ki. Namus için ders verdik. Haklıyken haksız durumuna düştüm gibi oldum. Adamı evde yakaladım, arabasını aldım. Arabasını almam beni şu an haksız gösterdi" dedi.
Öte yandan otomobil, cep telefonu ve bankadan çekilen paranın bir miktarı Ü.N.'ye teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Buluşmaya gittiği kadının evinde dövülüp, gasbedildiBuluşmaya gittiği kadının evinde dövülüp, gasbedildiBuluşmaya gittiği kadının evinde dövülüp, gasbedildiBuluşmaya gittiği kadının evinde dövülüp, gasbedildi

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Şanlıurfa’da yıkım gerginliği: 4 gözaltıŞanlıurfa’da yıkım gerginliği: 4 gözaltı
Yangın çıkan evlerinden kedileriyle kurtarıldılarYangın çıkan evlerinden kedileriyle kurtarıldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.