Bunamaya yol açıyor! İşte beyne zarar veren durumlar...

Psikolojik sağlığın beyin sağlığı üzerinde etkileri bulunuyor. Pasif yaşam tarzından kaçınmak, yeni hobilerle ilgilenmek uzmanlar tarafından öneriliyor. Stres ve travmatik ortamda bulunmanın beyin sağlığı üzerinde zararları bulunuyor.

HAFIZAYI ETKİLİYOR

Ruh sağlığı ve beden sağlığı arasında güçlü bir ilişki bulunuyor. Bedensel sağlıkta oluşacak negatif durum, psikolojik sağlığı da olumsuz etkiler. Beyin sağlığını olumsuz etkileyen durumlar meydana geldiğinde zamanla yıpranma, işlevlerde aksamalar oluşabilir.

Beyin birden fazla hücre kaybettiğinde hafıza ve dikkat sorunları ortaya çıkabilir. Bu kayıplar aşırı olduğu takdirde bunama süreci başlayabilir. Beynin sağlığını korumak için pasif yaşamdan kaçınılmalı, aktif yaşanmalıdır. Bunun için hobi, aktivide, etkinliklerde bulunmak ve rutinin dışına çıkmak gerekir

ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KURTULUN

Alkol ve madde kullanımı, beyinde yıkıma en çok yol açan durumlardan biridir. Anlık kullanımların dahi zararı büyüktür ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Uzun süreli kullanımlar ise çok daha fazla zarar verir.

DÜZENLİ UYKUNUN ÖNEMİ

Uyku, beynin iyileşmesi ve toparlanmasında önemli rol oynar. Bu noktada gece uykusunu iyi almak oldukça önemlidir. Egzersiz, aktivite, açık havada vakit geçirmek beyin için faydalıdır.



