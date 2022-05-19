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Bunamaya yol açıyor! İşte beyne zarar veren durumlar...

19.05.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyin sağlığını etkileyen negatif durumlar zamanla işlevlerinde aksamalar oluşmasına, yıpranmaya yol açabiliyor. Beynin adeta kaslar gibi kullanıldıkça güçlenen, pasif kaldıkça zayıflayan bir organ olduğu uzman isimler tarafından ifade ediliyor.

Bunamaya yol açıyor! İşte beyne zarar veren durumlar...

Psikolojik sağlığın beyin sağlığı üzerinde etkileri bulunuyor. Pasif yaşam tarzından kaçınmak, yeni hobilerle ilgilenmek uzmanlar tarafından öneriliyor. Stres ve travmatik ortamda bulunmanın beyin sağlığı üzerinde zararları bulunuyor.

HAFIZAYI ETKİLİYOR

Ruh sağlığı ve beden sağlığı arasında güçlü bir ilişki bulunuyor. Bedensel sağlıkta oluşacak negatif durum, psikolojik sağlığı da olumsuz etkiler. Beyin sağlığını olumsuz etkileyen durumlar meydana geldiğinde zamanla yıpranma, işlevlerde aksamalar oluşabilir.

Bunamaya yol açıyor! İşte beyne zarar veren durumlar...

Beyin birden fazla hücre kaybettiğinde hafıza ve dikkat sorunları ortaya çıkabilir. Bu kayıplar aşırı olduğu takdirde bunama süreci başlayabilir. Beynin sağlığını korumak için pasif yaşamdan kaçınılmalı, aktif yaşanmalıdır. Bunun için hobi, aktivide, etkinliklerde bulunmak ve rutinin dışına çıkmak gerekir

Bunamaya yol açıyor! İşte beyne zarar veren durumlar...

ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KURTULUN

Alkol ve madde kullanımı, beyinde yıkıma en çok yol açan durumlardan biridir. Anlık kullanımların dahi zararı büyüktür ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Uzun süreli kullanımlar ise çok daha fazla zarar verir.

Bunamaya yol açıyor! İşte beyne zarar veren durumlar...

DÜZENLİ UYKUNUN ÖNEMİ

Uyku, beynin iyileşmesi ve toparlanmasında önemli rol oynar. Bu noktada gece uykusunu iyi almak oldukça önemlidir. Egzersiz, aktivite, açık havada vakit geçirmek beyin için faydalıdır.


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