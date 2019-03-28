HABER

"Bundan sonra teröristler değil dağda yürümek, kafalarını çıkaramayacaklar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 14:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Şimdi onların (insansız hava araçlarının) altına bir yazılım yapıyoruz, bir aparat takıyoruz. Bilesiniz ki bundan sonra teröristler değil dağda yürümek, kafalarını çıkaramayacaklar kafalarını" - "Bugün Erdek'te nasıl huzur varsa Şırnak'ta, Batman'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te her yerde huzur var" - "Şimdi Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan ile Şanlıurfa'da kapı kapı gezerek oy istiyorlar. Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da PKK'nın giremediği iki temel vilayetten biri Şanlıurfa biri Adıyaman'dır. Şimdi köprü oluşturmuşlar, PKK'yı Saadet Partisi üzerinden oraya sokacaklar"

BALIKESİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) altlarına, yazılımla yapacakları bir aparat takacaklarını belirterek, "Bilesiniz ki bundan sonra teröristler değil dağda yürümek, kafalarını çıkaramayacaklar." dedi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde vatandaşlara hitap eden Soylu, "Türkiye büyümesin, güçlü, kuvvetli olmasın" diye on yıllardır ülkeye saldırılarda bulunulduğunu, buna karşı milletin bir an geri adım atmadığını, savrulmadığını ve "elif" gibi dimdik, ayakta durduğunu söyledi.

Soylu, Türkiye'nin değerleri, kutsalları, töreleri, geleneği, milliyeti, birlik ve beraberliğine, ana babaların öğrettiklerine saldırılar olduğuna dikkati çekerek, "Türk, Kürt, Alevi, Sünni, sağcı, solcu, başı açık ya da kapalı, laik, dindar denildi. Bizi birbirimizden ayırmak, hep bizi ayağımızın önüne baktırabilmek, hiç ufka bakmayalım, geleceği, yarınları planlamayalım, hep sevincimizi kursağımızda kalsın diye on yıllardır saldırdılar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye Amerika'dan, Avrupa'dan parmak sallayanlar, "Yapmazsanız ha" diye başlayan cümlelerle milleti, ülkeyi tehdit edenler olduğunu anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstediler ki özgür, hür ve bağımsız, güçlü olmayalım. Yapmadıkları kalmadı. Bizi birbirimizden ayırmak için her türlü fitne tohumunu ektiler bu ülkeye. Amaçları şu; zayıf bir Türkiye olsun, burayı istedikleri gibi yönetsinler. Amaçları şu: Adım atan bir Türkiye olmasın, hep kendi iç kaoslarıyla, kargaşalarıyla uğraşan bir Türkiye olsun. Son 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü de burnumuzdan getirmek istediler.

Bu ülkeye yatırım yapılmasın, bu ülke büyümesin, zenginleşmesin, 'Türkiye'de kaos, kargaşa var' diye olaylar çıkardılar. Yetmedi 15 Temmuz darbesi, yetmedi bu ülkede 1,5 yıl önce Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklardı. Referandum yaptılar. Kurmuşlardı biliyor musunuz, Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Güneydoğu'muza bir kama yapıştıracaklardı, hareket etmeyelim, etrafımızdaki coğrafyaya uzanmayalım diye. Hatırlarsınız Afrin'e gireceğimiz zaman Amerika, bize aba altında sopa göstermedi, direkt karşımıza çıktı. 'Girerseniz karışmayız' dedi. Amerika öyle demesine rağmen biz Afrin'e çatır çatır girdik mi? Terörün kökünü orada kazıdık mı? Irak'ın kuzeyiyle Afrin arasında bir terör hattı kuracaklar ve Türkiye'yi Orta Doğu'dan, ticaret yollarından, kendi havzasından, gönül coğrafyasından ayıracaklardı. Dertleri oydu ve buna müsaade etmedik."

- "Aslanlarımız kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyorlar"

Soylu, terörle mücadele de değindi.

Geçenlerde cezaevinde bir teröristin öldüğünü hatırlatan Soylu, şunları söyledi:

"Gidecekler, Diyarbakır Havalimanı'nda terörist cenazesini karşılayacaklar, sonra da mezarlığa defnedip tören yapacaklarmış. Diyarbakır Valisi'ni aradım, 'Kesinlikle Diyarbakır Havalimanı'nın etraflarında bunların esamelerini dahi görmek istemiyoruz. Bu kadar' dedim. O eskidendi. Gidecekler bu milletin kalbine, bu milletin vicdanına hançer saplayacaklar. Ülkenin huzurunu bunlara bozdurmayız. Bugün Erdek'te nasıl huzur varsa Şırnak'ta, Batman'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te her yerde huzur var. Gecenin bir saatinde şu Erdek'in sahilinde nasıl geziyorsanız, bir anne kızıyla nasıl huzur ve güven içinde geziyorsa, bugün benim ülkemin Eruh'unda da İdil'inde de Diyarbakır'ında da Batman'ında da Bitlis'inde de aynı huzur var."

Bakan Soylu, 13-14 yaşlarındaki çocukların dağa götürülmesinin vicdanlarını sızlattığını belirterek, "Anaların ellerini, böğürlerinde bıraktılar. Onu götürmekle bırakmadılar, o Murat Karayılan hayvanına, o Cemil Bayık hayvanının masasına meze yapıp taciz ettiler, tecavüz ettiler. Ben de bir babayım, siz de anne babasınız, eğer o çocukları taciz edenlerin burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz, namerdiz, namerdiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu ülkede, ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya çalışanlar, biz Doğu ve Güneydoğu'ya, o dağlara sadece terörü yönetmek için gidiyor değiliz." diyen Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Başka bir şey için daha gidiyoruz. O çocuklarımıza sahip çıkmak, bu ülkenin evlatlarına sahip çıkmak, onları PKK'ya kaptırmamak, onların doktor olmasını, mühendis olmasını, bu memlekete hayırlı evlat olmasını, ülkesine, anasına babasına hayırlı evlat olmasını sağlamak için. Dağlarda 15 bin terörist vardı, kaç terörist kaldı biliyor musunuz? 700. Hiç merak etmeyin, onların da haklarından geleceğiz. Aslanlarımız peşlerinde, aslanlarımız kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyorlar."

Terörle mücadeleyi İHA'lar ile yürütmeye devam edeceklerini vurgulayan Soylu, "Şimdi onların altına bir yazılım yapıyoruz, bir aparat takıyoruz. Bilesiniz ki bundan sonra teröristler değil dağda yürümek, kafalarını çıkaramayacaklar kafalarını." dedi.

Türkiye'de terörü tasfiye ettiklerinin altını çizen Soylu, sözlerini öyle sürdürdü:

"Bugün ülkenin her tarafında huzur var. Antalya'ya 2016 yılında 6,5 milyon turist gelmişti, 2018 yılının sonunda 13,5 milyona çıktı. Bu yıl Allah'ın izniyle 16,5 milyon olacak. Mardin'e 3 milyon turist geldi. Kılıçdaroğlu'nun biraz vicdanı olsa, 2018'i değil 2019'u söylüyorum, bu yıl otel odalarında Tunceli'de bir tane boş yer yok, Venedik gibi oldu Tunceli iki yılda. Türkiye'nin çok önemli bir meselesini çözdü Recep Tayyip Erdoğan. Bu milletle beraber çözdü."

- "Bugünlere kolay gelmedik"

Soylu, dün Elmadağ'da olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Saadet Partili kardeşlerime anlattım. Erbakan otağını nereye kurdu biliyor musunuz siyaset yaparken? Doğu ve Güneydoğu'ya kurdu. Neden oraya kurdu? Çünkü PKK'yı gördü. Orada geleneğimizi, göreneğimizi, köklerimizi, inancımızı, dinimizi evet, bizim orada güçlü bir şekilde olmamızı engellemek için PKK dinsiz bir örgüttür. Oradaki vatandaşlarımızı etki altına alıp, onları kendi değerlerimizden ve kutsallarımızdan uzaklaştırmak istediğini gördüğü için adına 'Milli Görüş' dediler, otağını oraya kurdu. Şimdi Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan ile Şanlıurfa'da kapı kapı gezerek oy istiyorlar. Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da PKK'nın giremediği iki temel vilayetten biri Şanlıurfa biri Adıyaman'dır. Şimdi köprü oluşturmuşlar, PKK'yı Saadet Partisi üzerinden oraya sokacaklar."

Bu durum karşısında içinin yandığına dikkati çeken İçişleri Bakanı Soylu, "Bugünlere kolay gelmedik. Zor bedeller ödedik. Milyarlarca dolar, binlerce şehit, aile, 6 aylık kundaktaki çocukların mahzun kalmaları. Bunu bu millet ödedi. Bu sebep dolayısıyla kaçırdığımız fırsatlar... İlk kez bugün burunlarını çıkaramıyorlar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör örgütü burunlarını çıkaramıyor. Bunu tekrar geriye döndürmek istiyorlar. Buna müsaade edilmesin, bunu anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
AK Parti Sözcüsü Çelik: Hepimiz bu saygısızlığı kınıyoruzAK Parti Sözcüsü Çelik: Hepimiz bu saygısızlığı kınıyoruz
Deniz Köken: Sporun merkezi Eyüpsultan olacakDeniz Köken: Sporun merkezi Eyüpsultan olacak
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.