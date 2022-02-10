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  4. Bunlar nasıl anne baba! Tartıştılar, çocuklarını buz gibi soğukta arabaya bırakıp gittiler

Bunlar nasıl anne baba! Tartıştılar, çocuklarını buz gibi soğukta arabaya bırakıp gittiler

10.02.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da tartışan R.Ö. ile Ş.K.’nin park halindeki otomobilde bıraktığı 2 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından 3 saat sonra kurtarıldı. Baba R.Ö., R.Ö., "Çocuklar arabadaydı, anneleri de yanındaydı. Eve çıktım, uyumuşum" derken, anne Ş.K. "Otomobilden çıktım, oradan ayrıldım. Babaları otomobilde yanlarındaydı" ifadelerini kullandı. Üşüdükleri ve korktukları görülen çocuklar, sağlık kontrolünden geçirildi.

Bunlar nasıl anne baba! Tartıştılar, çocuklarını buz gibi soğukta arabaya bırakıp gittiler

Kütahya Dumlupınar Mahallesi, Adiller Caddesi'nde park halindeki otomobilde 2 çocuk olduğunu görenler, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis ekipleri, otomobilin kapısını açarak S.Ö. (5) ve H.H.Ö.’yü (2) kurtardı. Üşüdükleri ve korktukları görülen çocuklar, sağlık kontrolü için ambulansa alındı. Sağlık ekipleri de ceketlerini çocuklara verip ısıttı. Çocukların ihbardan 3 saat önce otomobilde bırakıldığı tespit edildi.

''UYUMUŞUM''

Bu sırada polis ekipleri, R.Ö.'ye ulaşmaya çalıştı. Dakikalarca zili çalan ekipler, uzun süre sonra kapıyı açtı. Polisin çocuklarını sorması üzerine R.Ö., "Çocuklar arabadaydı, anneleri de yanındaydı. Eve çıktım, uyumuşum" cevabını verdi.

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''OTOMOBİLDEN ÇIKTIM, ORADAN AYRILDIM''

R.Ö. ve olay yerine gelen Ş.K. ve 2 çocuk emniyete götürüldü. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde ifadesi alınan R.Ö., dini nikahla birlikte yaşadığı Ş.K.'yi suçlayarak, "Eve çıktım, anneleri otomobilde yanlarındaydı" dedi. Anne Ş.K. ise, "Otomobilden çıktım, oradan ayrıldım. Babaları otomobilde yanlarındaydı" diyerek ifade verdi.

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Çocuklar annelerine teslim edilirken, olayla ilgili R.Ö. ve Ş.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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