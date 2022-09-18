"Bunları dikenlerin içinden topladım" Meyvelerinin başında gözyaşı döken yaşlı kadın sosyal medyada gündem oldu! Belediyeden açıklama geldi

Olay, dün akşam saatlerinde kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, caddede izinsiz satış yapan satıcılara yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında bir fotoğrafçı dükkanının yanındaki alanda oturarak, kendi topladığı meyveleri doldurduğu kovalarda satan 75 yaşındaki Hatice E.'ye de işlem yapıldı. Hatice E'nin ormandan topladığı meyvelere "Kendisine gösterilen alanın dışında satış yaptığı" gerekçesiyle el konuldu. Ahududu ve iğde dolu kovalar zabıta tarafından alındı. Ancak bu sırada yaşanan arbedede kovalardan biri devrildi ve meyveler yere döküldü. Çevredekiler zabıtaya tepki gösterince olay yerine polis çağrıldı. Zabıta ekibi, tepkiler nedeniyle bölgeden uzaklaştı. Ağlayan Hatice E. çevredekiler tarafından teselli edildi.

Yaşlı kadın, daha sonra ifadesine başvurulmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü, yere dökülen meyveler ise çevredekiler tarafından toplandı.

"BUNLARI DİKENLERİN İÇİNDEN TOPLADIM"

Hatice E., “Buraya oturdum. Sadece bu ürünlerim var. Köşeye koymuştum. Zabıtalar geldi. Hiç konuşmadan hepsini derlediler, topladılar. Ben vermek istemedim. Biri beni itekledi, kovalarımı aldı. Özellikle yere döktü. Ben bunları dikenlerin içinden topladım. Zabıta yaptı, hem de itekledi beni. Tuttu beni arabaya bindirecekti. Ne yapacak arabada beni? 75 yaşındayım. Eşimden aylığım yok. Benim ihtiyacım var” dedi.

BOLU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bolu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kendilerine gelen çok sayıda şikayet üzerine Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, öğleden sonra İzzet Baysal Caddesi'nde izinsiz ve yasal olmayan şekilde satış yapan satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Hatice E'nin "Zabıta ekiplerinin tüm iyi niyetli, sözlü ikazlarına rağmen satış yapmayı sürdürdüğü" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki huzur ve güvenin teminatı olan zabıta teşkilatımız, hiçbir 'gerçek emekçi'nin ekmeğine el sürmez, zayi etmez. Yaşanan bu olayda yere dökülen ahududular, Hatice E'nin kendi eliyle plastik kovaya yaptığı fiziki müdahaleyle dökülmüştür. Zabıta ekiplerimizin şahsa yönelik herhangi bir müdahalesi asla olmamıştır. Zabıta ekipleri, şahsın daha önce de birçok kez yaptığı gibi ajitasyon yapacağını anlayarak olay yerinden uzaklaşmıştır."

Açıklamada, İzzet Baysal Caddesi'nde seyyar satıcıların izinsiz satış yapmasına asla müsaade edilmediği, Hatice E'nin onca uyarı ve cezaya rağmen bu ısrarını sürdürdüğü öne sürülürken, iki farklı yer gösterilmesine rağmen söz konusu caddede izinsiz satış yapmaya devam ettiği belirtildi.

Hatice E'nin 11 Eylül'deki denetimlerde zabıta personeline kimlik ibraz etmeyerek direndiği, buna karşı zabıta personelinin hiçbir karşılık vermediğinin emniyetin resmi tutanaklarında kayıt altına alındığı ifade edilen açıklamada, "Yine olayda şahıs tarafından zabıta görevlilerimize bıçak da çekilmiş olup polis bıçağa el koymuştur." denildi. (DHA/AA)



