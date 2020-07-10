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Bunları uygulamayan pişman oluyor! Yumuşacık eller için bal, limon...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Belki çok fazla bulaşık yıkadınız, belki de soğuk hava ellerinizi sandığınızdan daha fazla kuruttu. Deriniz çatlamaya, tırnaklarınız kırılmaya mı başladı? Hiç canınızı sıkmayın! Evde kendinizi uygulayacağınız pratik yöntemlerle, yumuşacık ve bakımlı ellere kavuşmanız tahmin ettiğinizden daha kolay. Ellerinizle ışıldamaya hazır mısınız?

Bunları uygulamayan pişman oluyor! Yumuşacık eller için bal, limon...

Güzel ve pürüzsüz görünmek için ellerimizin bakıma ihtiyaç duyduğu bir gerçek! Yumuşacık ve güzel görünümlü ellere sahip olmak için evinizde kolayca uygulayabileceğiniz basit ve en güzel ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Her şey güzel eller için!

EL BAKIMI İÇİN EVİNİZDE UYGULAYACAĞINIZ PRATİK ÖNERİLER

İyi bir nemlendirici kullanın

Gliserin içeren el nemlendiricisi kullanın. Gliserin, nemi tutan bir madde olduğundan ellerinizi yumuşacık yapar. Ellerinizi iyice yıkadıktan sonra günde en az üç kez uygulayın. Yaz aylarında hafif yağsız bir nemlendirici, kış aylarında ise biraz daha yağlı bir nemlendirici tercih edin. Kış ayları cildi kurutmaya meyillidir, bu nedenle ekstra nemlendirme ile ellerinizi koruyabilirsiniz.

Ellerinizi şımartın!

Ayda en az bir kez manikür yapın. Bir manikür ile eller temizlenir, yenilenir. İhtiyaçları olan nefesi alırlar. Elleriniz kişiliğinizi de yansıtır. Tırnaklarınızın da her zaman temiz ve bakımlı olması, bu anlamda önemli.

Eldiven kullanın

Gün içinde eliniz su ve bahçe işleri ile çok temas ediyorsa temizlik eldiveni kullanın. Böylece ellerinizi kimyasal madde içeren deterjanlardan da korumuş olursunuz. Eğer eldivenle iş yapamam diyenlerdenseniz kullanacağınız su ne çok soğuk, ne de çok sıcak olmalı. Ilık su kullanmalısınız. Deterjan seçiminizi de mümkün olduğu kadar, daha az kimyasal madde içerenlerden yapmanızı tavsiye ederiz.

Vazelin ile ipeksi dokunuşlar

En çok bilinen el bakım tariflerinden biri de yatmadan önce ellerinize vazelin sürüp pamuklu bir eldiven ya da çorap takarak uyumanız. Sabah kalktığınızda yumuşacık ellere merhaba diyeceksiniz.

Biraz da canlılık gerek

Ellerimizi öncelikle ölü derilerinden kurtaralım! 2 kaşık şeker ve 3 kaşık zeytinyağını karıştırın. Bu karışımı elinizden, bileklerinize kadar masaj yaparak sürün ve 3-4 dakika bekletin. Sonrasında ılık sulu ile durulayın. İşte size kolay bir el peelingi!

Limon ve balın mucizevi etkisini ellerinizde hissedin!

Ellerinizi pürüzsüz ve daha genç gösterecek bir maske tarifi de yine evimizde bulunan ürünlerden geliyor. Yarım limon suyu, 2 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı karbonatı bir kapta karıştırın. Ellerinize masaj yaparak uygulayın ve 15 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayın. Sonuca siz de şaşıracaksınız.

Güneşe dikkat!

Güneş ışınlarının zararlı etkilerinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Peki, ellerimizi yeteri kadar güneşten koruyor muyuz? Genelde yüzümüz ve vücudumuzu korumak için güneş kremleri kullanırız. Eller, yaz kış devamlı hava değişikliklerine maruz kaldığı gibi güneşten de etkilenirler. Güneş kırışıklıkları artırır ve lekelenme yapar. Güneş kremlerinizi ellerinize de uygulamayı unutmayın!

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