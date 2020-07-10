Bunları uygulamayan pişman oluyor! Yumuşacık eller için bal, limon...

Güzel ve pürüzsüz görünmek için ellerimizin bakıma ihtiyaç duyduğu bir gerçek! Yumuşacık ve güzel görünümlü ellere sahip olmak için evinizde kolayca uygulayabileceğiniz basit ve en güzel ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Her şey güzel eller için!
Gliserin içeren el nemlendiricisi kullanın. Gliserin, nemi tutan bir madde olduğundan ellerinizi yumuşacık yapar. Ellerinizi iyice yıkadıktan sonra günde en az üç kez uygulayın. Yaz aylarında hafif yağsız bir nemlendirici, kış aylarında ise biraz daha yağlı bir nemlendirici tercih edin. Kış ayları cildi kurutmaya meyillidir, bu nedenle ekstra nemlendirme ile ellerinizi koruyabilirsiniz.
Ayda en az bir kez manikür yapın. Bir manikür ile eller temizlenir, yenilenir. İhtiyaçları olan nefesi alırlar. Elleriniz kişiliğinizi de yansıtır. Tırnaklarınızın da her zaman temiz ve bakımlı olması, bu anlamda önemli.
Gün içinde eliniz su ve bahçe işleri ile çok temas ediyorsa temizlik eldiveni kullanın. Böylece ellerinizi kimyasal madde içeren deterjanlardan da korumuş olursunuz. Eğer eldivenle iş yapamam diyenlerdenseniz kullanacağınız su ne çok soğuk, ne de çok sıcak olmalı. Ilık su kullanmalısınız. Deterjan seçiminizi de mümkün olduğu kadar, daha az kimyasal madde içerenlerden yapmanızı tavsiye ederiz.
En çok bilinen el bakım tariflerinden biri de yatmadan önce ellerinize vazelin sürüp pamuklu bir eldiven ya da çorap takarak uyumanız. Sabah kalktığınızda yumuşacık ellere merhaba diyeceksiniz.
Ellerimizi öncelikle ölü derilerinden kurtaralım! 2 kaşık şeker ve 3 kaşık zeytinyağını karıştırın. Bu karışımı elinizden, bileklerinize kadar masaj yaparak sürün ve 3-4 dakika bekletin. Sonrasında ılık sulu ile durulayın. İşte size kolay bir el peelingi!
Ellerinizi pürüzsüz ve daha genç gösterecek bir maske tarifi de yine evimizde bulunan ürünlerden geliyor. Yarım limon suyu, 2 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı karbonatı bir kapta karıştırın. Ellerinize masaj yaparak uygulayın ve 15 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayın. Sonuca siz de şaşıracaksınız.
Güneş ışınlarının zararlı etkilerinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Peki, ellerimizi yeteri kadar güneşten koruyor muyuz? Genelde yüzümüz ve vücudumuzu korumak için güneş kremleri kullanırız. Eller, yaz kış devamlı hava değişikliklerine maruz kaldığı gibi güneşten de etkilenirler. Güneş kırışıklıkları artırır ve lekelenme yapar. Güneş kremlerinizi ellerinize de uygulamayı unutmayın!
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