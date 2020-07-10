Bunları uygulamayan pişman oluyor! Yumuşacık eller için bal, limon...

Güzel ve pürüzsüz görünmek için ellerimizin bakıma ihtiyaç duyduğu bir gerçek! Yumuşacık ve güzel görünümlü ellere sahip olmak için evinizde kolayca uygulayabileceğiniz basit ve en güzel ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Her şey güzel eller için!

EL BAKIMI İÇİN EVİNİZDE UYGULAYACAĞINIZ PRATİK ÖNERİLER

İyi bir nemlendirici kullanın

Gliserin içeren el nemlendiricisi kullanın. Gliserin, nemi tutan bir madde olduğundan ellerinizi yumuşacık yapar. Ellerinizi iyice yıkadıktan sonra günde en az üç kez uygulayın. Yaz aylarında hafif yağsız bir nemlendirici, kış aylarında ise biraz daha yağlı bir nemlendirici tercih edin. Kış ayları cildi kurutmaya meyillidir, bu nedenle ekstra nemlendirme ile ellerinizi koruyabilirsiniz.

Ellerinizi şımartın!

Ayda en az bir kez manikür yapın. Bir manikür ile eller temizlenir, yenilenir. İhtiyaçları olan nefesi alırlar. Elleriniz kişiliğinizi de yansıtır. Tırnaklarınızın da her zaman temiz ve bakımlı olması, bu anlamda önemli.

Eldiven kullanın

Gün içinde eliniz su ve bahçe işleri ile çok temas ediyorsa temizlik eldiveni kullanın. Böylece ellerinizi kimyasal madde içeren deterjanlardan da korumuş olursunuz. Eğer eldivenle iş yapamam diyenlerdenseniz kullanacağınız su ne çok soğuk, ne de çok sıcak olmalı. Ilık su kullanmalısınız. Deterjan seçiminizi de mümkün olduğu kadar, daha az kimyasal madde içerenlerden yapmanızı tavsiye ederiz.