Bunları yapıyorsa dikkat! Kadınların sizden hoşlandıklarını gösteren davranışlar

İnsan ilişkilerinde karşımızdaki kişinin hissettiklerini anlamak bazen zor olabilir. Ancak, kadınların sizden hoşlandıklarını gösteren bazı belirtiler vardır. Bu işaretler, genellikle dikkate alınmadığında gözden kaçabilir. Eğer bu işaretleri tanımak ve anlamak istiyorsanız, işte kadınların hoşlandıkları kişilerde gözlemledikleri davranışlar!

BEDEN HAREKETLERİ İLE JEST VE MİMİĞE DİKKAT

Bazen ağzınızdan çıkan cümlelerle vücudu dilinizin anlatmak istediği şeyler bambaşka olabilir. Her insanın vücut dili aslında tüm gerçekleri söyler. Vücut dili akıldan geçenleri anlamak için doğru sonuçlar verir.

Eğer hoşlandığınız bir kadınla buluştuğunuzda dizleri size dönük bir pozisyonda oturuyorsa, konuşurken size doğru hafif eğiliyorsa, gözlerinizin içinde bakıyorsa ve en ufak durumlarda bile minik temaslarda bulunuyorsa muhtemelen o da sizden çok hoşlanıyor demektir. Bu davranışlar kadınlar hoşlanma belirtileri olarak gösterilebilir.

BAKIŞLAR ÖNEMLİ

Gözler her zaman kalbin aynası olur. Bir kadın sizden gerçekten hoşlanıyorsa bunu bakışlarıyla farkında olmadan belli eder. Hoşlanan bir kadın buluştuğu erkekten bakışlarını asla ayırmaz. Göz göze geldiğinizde anda ince ve anlamlı bakışlar atmayı ihmal etmezler. Bu tamamen sizinle ilgilendiğinin göstergesi olur.

Gözlerinize derin derin baktıkça birbirinize duygularınızı açıklamanız da daha kolay olur. Bu sebeple buluşmalarınızda bakışlarınızı kaçırmayın.

SÜREKLİ YANINIZDA BULUNMA İSTEĞİ

Kadınlar gerçekten hoşlandıklarında bir an olsun sizde uzak kalmak istemez. Sürekli bir yerlerden karşınıza çıkarlar ya da görüşmek isterler.

Örneğin siz iş çıkışında ya da öğle molasında bir kahve almak istiyorsanız o da mutlaka aynı saatlerde orada olur ya da akşamları yürüyüş yapıyorsanız anında karşınıza çıkabilir. Bu rastlantılar onun hoşlandığı belli etmesinin bir diğer yolu olabilir.

Her zaman sizinle aynı mekana gidiyorsa muhtemelen artık sizle olmak istediğini anlamanız için uğraşıyor olabilir. Sürekli rastlantılar ve karşılaşmalar duyguları mutlaka ele verir.

SÜREKLİ TEMAS ETME İHTİYACI

Kadınlar, hoşlandıkları erkeğin karşısında her zaman gülümsemeyi tercih eder. Mutlu oldukları için enerjileri bir an olsun azalmaz. Kadınların en bariz hoşlanma belirtisi konuşurken temas kurmaları olabilir.

Konuşurken erkeğin omzuna, koluna ya da eline dokunmayı ihmal etmezler. Bu küçük dokunuşlar kadınların duygularını ele veren detaylar arasında yer alır. Bu sebeple buluştuğunuzda bu hareketleri yapıp yapmadığına mutlaka dikkat edin.

SİZİNLE VAKİT GEÇİRMEK İÇİN CAN ATIYORSA

Kadınlar hoşlandıkları bir erkekle sürekli vakit geçirmek ister. Saatlerce sohbet etmek ve konuşmak için can atarlar. Buluşmayı sonlandırmayı asla istemezler. Çeşitli bahanelerle buluştuğunuzda daha fazla kalmanız için ısrar ederler.

Daha sık görüşmek için birçok adım atarlar. Bir kadın eğer sürekli buluşmak istiyorsa muhtemelen size karşı duyguları çok yoğun olabilir. Çünkü kadınlar hoşlandıkları erkekten bir saniye olsun ayrı kalmak istemez. Ancak artık görüşmek istemiyorsa orada ilişkiyi sonlandırmanın vakti gelmiş olabilir.



