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    4. Bunları yapıyorsa dikkat! Kadınların sizden hoşlandıklarını gösteren davranışlar

    Bunları yapıyorsa dikkat! Kadınların sizden hoşlandıklarını gösteren davranışlar

    03.12.2023 12:20 | Son Güncelleme:
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    Kadınların ilgi gösterdiği veya hoşlandığı kişilere özel bazı davranışlar vardır. Bu davranışlar, karşınızdaki kişinin size duyduğu ilgiyi veya hoşnutluğu gösterebilir. İlginç bir şekilde, bu işaretler genellikle gözden kaçabilir. Eğer belirli işaretleri dikkate almak istiyorsanız, işte kadınların sizden hoşlandıklarını gösteren bazı davranışlar...

    İnsan ilişkilerinde karşımızdaki kişinin hissettiklerini anlamak bazen zor olabilir. Ancak, kadınların sizden hoşlandıklarını gösteren bazı belirtiler vardır. Bu işaretler, genellikle dikkate alınmadığında gözden kaçabilir. Eğer bu işaretleri tanımak ve anlamak istiyorsanız, işte kadınların hoşlandıkları kişilerde gözlemledikleri davranışlar!

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    Bazen ağzınızdan çıkan cümlelerle vücudu dilinizin anlatmak istediği şeyler bambaşka olabilir. Her insanın vücut dili aslında tüm gerçekleri söyler. Vücut dili akıldan geçenleri anlamak için doğru sonuçlar verir.

    AŞK

    Eğer hoşlandığınız bir kadınla buluştuğunuzda dizleri size dönük bir pozisyonda oturuyorsa, konuşurken size doğru hafif eğiliyorsa, gözlerinizin içinde bakıyorsa ve en ufak durumlarda bile minik temaslarda bulunuyorsa muhtemelen o da sizden çok hoşlanıyor demektir. Bu davranışlar kadınlar hoşlanma belirtileri olarak gösterilebilir.

    BAKIŞLAR ÖNEMLİ

    Gözler her zaman kalbin aynası olur. Bir kadın sizden gerçekten hoşlanıyorsa bunu bakışlarıyla farkında olmadan belli eder. Hoşlanan bir kadın buluştuğu erkekten bakışlarını asla ayırmaz. Göz göze geldiğinizde anda ince ve anlamlı bakışlar atmayı ihmal etmezler. Bu tamamen sizinle ilgilendiğinin göstergesi olur.

    flört

    Gözlerinize derin derin baktıkça birbirinize duygularınızı açıklamanız da daha kolay olur. Bu sebeple buluşmalarınızda bakışlarınızı kaçırmayın.

    SÜREKLİ YANINIZDA BULUNMA İSTEĞİ

    Kadınlar gerçekten hoşlandıklarında bir an olsun sizde uzak kalmak istemez. Sürekli bir yerlerden karşınıza çıkarlar ya da görüşmek isterler.

    Örneğin siz iş çıkışında ya da öğle molasında bir kahve almak istiyorsanız o da mutlaka aynı saatlerde orada olur ya da akşamları yürüyüş yapıyorsanız anında karşınıza çıkabilir. Bu rastlantılar onun hoşlandığı belli etmesinin bir diğer yolu olabilir.

    sevgili

    Her zaman sizinle aynı mekana gidiyorsa muhtemelen artık sizle olmak istediğini anlamanız için uğraşıyor olabilir. Sürekli rastlantılar ve karşılaşmalar duyguları mutlaka ele verir.

    SÜREKLİ TEMAS ETME İHTİYACI

    Kadınlar, hoşlandıkları erkeğin karşısında her zaman gülümsemeyi tercih eder. Mutlu oldukları için enerjileri bir an olsun azalmaz. Kadınların en bariz hoşlanma belirtisi konuşurken temas kurmaları olabilir.

    libido4

    Konuşurken erkeğin omzuna, koluna ya da eline dokunmayı ihmal etmezler. Bu küçük dokunuşlar kadınların duygularını ele veren detaylar arasında yer alır. Bu sebeple buluştuğunuzda bu hareketleri yapıp yapmadığına mutlaka dikkat edin.

    SİZİNLE VAKİT GEÇİRMEK İÇİN CAN ATIYORSA

    Kadınlar hoşlandıkları bir erkekle sürekli vakit geçirmek ister. Saatlerce sohbet etmek ve konuşmak için can atarlar. Buluşmayı sonlandırmayı asla istemezler. Çeşitli bahanelerle buluştuğunuzda daha fazla kalmanız için ısrar ederler.

    aşk4

    Daha sık görüşmek için birçok adım atarlar. Bir kadın eğer sürekli buluşmak istiyorsa muhtemelen size karşı duyguları çok yoğun olabilir. Çünkü kadınlar hoşlandıkları erkekten bir saniye olsun ayrı kalmak istemez. Ancak artık görüşmek istemiyorsa orada ilişkiyi sonlandırmanın vakti gelmiş olabilir.

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