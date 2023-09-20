Bunları yapıyorsanız dikkat! Kız arkadaşınız sizden buz gibi soğuyabilir

Kadınlar ilişkilerinde sevgi, saygı ve sadakate önem verir. Fakat erkeklere göre daha detaycı olan kadınların, ilişkiden soğumasına neden olan davranışları da unutmamak gerekiyor. Kadınların birçoğu bu davranışlar nedeniyle erkek arkadaşından soğuyor.
Aşkı ayakta tutan şeylerden biri de paylaşımdır. Bencil davranışlar kadınların zamanla o ilişkiyi sorgulamasına yol açar.
Yoğun iş temposu, sosyal hayat ve hobiler nedeniyle partnerinizi boşluyor olabilirsiniz. Kendilerine aşık olan adamın zamanla ilgisiz tavırlar sergilediğini gören kadınlar ilişkiyi düşünmeden sonlandırırlar.
Yalan söylemeyi aklınızdan geçirmeyin. Karşı tarafı üzmemek için söylediğiniz en ufak bir şey, gerçek ortaya çıktığında aleyhinizde kullanılabilir. Kadınlar yapılanı unutmazlar. Ayrıca doğallıktan uzak durmamaya özen gösterin.
Giyim ve arkadaş seçimi konusunda söylenen sözler ile kısıtlayıcı davranışlar kadınları bunaltır. Çıkmaza giren bir ilişkinin ise zamanla sona ermesi muhtemeldir.
Kadınlar ilişkilerinde her zaman odak nota olmak isterler. Onlar özel hissetmek ister. Başka bir kadına da onlara davrandığınız gibi davranırsanız, o ilişkinin bitmesi muhtemeldir.
Bakımlarını tamamlamamış erkekler kadınlar tarafından her zaman itici olarak tanımlanır. Bu nedenle kişisel temizliğinize önem gösterin.