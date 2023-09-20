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    4. Bunları yapıyorsanız dikkat! Kız arkadaşınız sizden buz gibi soğuyabilir

    Bunları yapıyorsanız dikkat! Kız arkadaşınız sizden buz gibi soğuyabilir

    20.09.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Aşk bazı durumlarda can yakıcı olabiliyor. Erkeklerin önemsemediği bazı davranışlar güzel giden bir ilişkinin sonunu getirebilir. Partnerini kaybetmek istemeyen kişiler bu tür durumlarda daha dikkatli davranmalı.

    Kadınlar ilişkilerinde sevgi, saygı ve sadakate önem verir. Fakat erkeklere göre daha detaycı olan kadınların, ilişkiden soğumasına neden olan davranışları da unutmamak gerekiyor. Kadınların birçoğu bu davranışlar nedeniyle erkek arkadaşından soğuyor.

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    BENCİL OLMAYIN!

    Aşkı ayakta tutan şeylerden biri de paylaşımdır. Bencil davranışlar kadınların zamanla o ilişkiyi sorgulamasına yol açar.

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    İLGİSİZ DAVRANMAYIN!

    Yoğun iş temposu, sosyal hayat ve hobiler nedeniyle partnerinizi boşluyor olabilirsiniz. Kendilerine aşık olan adamın zamanla ilgisiz tavırlar sergilediğini gören kadınlar ilişkiyi düşünmeden sonlandırırlar.

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    BUNU YAPMADAN ÖNCE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN!

    Yalan söylemeyi aklınızdan geçirmeyin. Karşı tarafı üzmemek için söylediğiniz en ufak bir şey, gerçek ortaya çıktığında aleyhinizde kullanılabilir. Kadınlar yapılanı unutmazlar. Ayrıca doğallıktan uzak durmamaya özen gösterin.

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    AŞIRI KISKANÇLIK İLİŞKİNİN SONUNU GETİREBİLİR

    Giyim ve arkadaş seçimi konusunda söylenen sözler ile kısıtlayıcı davranışlar kadınları bunaltır. Çıkmaza giren bir ilişkinin ise zamanla sona ermesi muhtemeldir.

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    BAŞKA KADINLARA AŞIRI İLGİ GÖSTERMEYİN!

    Kadınlar ilişkilerinde her zaman odak nota olmak isterler. Onlar özel hissetmek ister. Başka bir kadına da onlara davrandığınız gibi davranırsanız, o ilişkinin bitmesi muhtemeldir.

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    TEMİZLİĞİNİZE ÖZEN GÖSTERİN!

    Bakımlarını tamamlamamış erkekler kadınlar tarafından her zaman itici olarak tanımlanır. Bu nedenle kişisel temizliğinize önem gösterin.

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