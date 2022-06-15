Bunları yapmak yaşlı görünmenize neden oluyor! Daha genç görünmek için…

Giyilen kıyafetlerin, makyajın, duruşun, saç kesiminin tüm görünüşü etkileyeceğini biliyorsunuz. Doğru seçimler çok daha genç ve canlı gözükmenizi sağlarken yanlış seçimler olduğunuzdan çok daha büyük görünmenize sebep oluyor. Daha yaşlı görünmek istemiyorsanız aşağıda bulunan etkenleri hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor.

KABARIK SAÇ KESİMİ

Kabarık, büyük saç kesimleri 70’lerde ve 80’lerde kaldı. Bu saç kesimi ve saçı bu şekilde taramak hem saçın zarar görmesine neden oluyor hem de çok daha yaşlı bir görünüm yaratıyor.

AYNI DESEN GİYİNMEK

Uyumlu kıyafetler gözünüze daha hoş geliyor olabilir. Ancak giyilen aynı desenler, aynı renkler sizi daha yaşlı gösteriyor.

İNCE KAŞ

İnce kaş modası oldukça eskide kaldı. İnce kaşların daha modern olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama ince kaşlar yüzünüzün yapay ve yaşlı gözükmesine neden oluyor. Daha genç bir görünüm için ince kaşlar yerine daha doğal alınmış kaşları tercih edebilirsiniz.

CİLT BAKIMI YAPMAMAK

Cilt bakımını atlamanız çok daha yorgun ve yaşlı bir görünüme sebep olmaktadır. Makyajı çıkarmadan uyumak, cilt temizliğini atlamak ve nemlendirici kullanmamak cildinizin git gide yaşlanmasına sebep olacaktır.

BÜYÜK ÇANTALAR

Hala büyük çanta kullanıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Büyük çantalar tüm eşyalarınızı toplayarak pratik çözüm verse de günümüzde modası oldukça geçti. Devasa büyüklükteki çantalar yerine daha ufak çantaları tercih edebilirsiniz.

TEN RENGİ ÇORAP

Ten rengi çorabın görünmediğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ten rengi çoraplar çok daha yaşlı bir görünüme yol açmaktadır.

KOYU RUJ

Koyu ruj dudak çevresinde beliren çizgilerin çok daha belirgin olmasına neden olmaktadır. Koyu rujlar yerine cilt renginize uyacak açık rujları tercih edebilirsiniz. Koyu rujlardan vazgeçemiyorum diyorsanız dudak bakımınızı ihmal etmemeniz gerekmektedir.

ÇOK FAZLA ALLIK

Allık çok daha dinç görünmenizi sağlasa da yapılan yanlış allık uygulamaları yaşlı görünmenize neden olacaktır. Allığı yanlış yere uygulamamalı ve fazla kullanmamalısınız.

ÇERÇEVESİZ GÖZLÜK

Gözlük seçimi tüm görünüşü etkilemektedir. Çoğu insan çerçevesiz gözlük tercih etmektedir. Ancak belirli yaştan sonra seçilen çerçevesiz gözlükler yüzünüzü daha soluk göstererek yaşlı görünmenize neden olacaktır.



