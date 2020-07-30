Bunları yapmazsanız siz de bağımlı olabilirsiniz! Sosyal medyada...

Son yıllarda bilişim teknolojileri alanında yaşanan olağanüstü gelişmeler, insanların yaşam tarzlarının değişmesinde etkili oldu. Özellikle akıllı telefon, tablet ve taşınabilir bilgisayarların her kesimden insan için ulaşılabilir olması internet kullanım oranlarını önemli ölçüde artırdı. Fakat uzmanlar sosyal medyanın insanlar üzerindeki çekim gücünü potansiyel bir tehlike olarak görüyor. Kullanıcıların bireysel profil sayfalarını oluşturdukları ve bu sayfalarda çeşitli içerikler yayınlayabildikleri internet platformlarına “sosyal medya” deniyor.

Sosyal medya bağımlılığı ise insanların sosyal medyadan yoksun kaldığında stresli, yalnız ve güvensiz hissetmelerini ifade eden bir kavram. Sosyal medya bağımlıları için bu gibi platformlarda aktif olmadıkları zaman dilimi bütün önemi yitiriyor. Sosyal medya platformlarında gereğinden fazla zaman geçiren kişilerin aile ve sosyal hayatında kaçınılmaz olarak birtakım sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Bununla birlikte iş yerlerinde çalışma performanslarını da düşürebilir. Endişe ve stresi beraberinde getiren sosyal medya bağımlılığı çeşitli sağlık sorunlarını da tetikliyor. Uyku bozukluğu, odaklanma güçlüğü ve duygu durum bozukluğu en çok dile getirilen şikayetler arasında yer alıyor. Fakat bireyler sosyal medyayla baş etme mekanizmaları oluşturularak günlük hayatlarındaki stres verici olayları engelleyebilir. İşte sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için en etkili yöntemler…