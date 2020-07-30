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Bunları yapmazsanız siz de bağımlı olabilirsiniz! Sosyal medyada...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.07.2020 12:10 | Son Güncelleme

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sosyal medyaya bağımlı olan kişilerin sayısını her geçen gün artıyor. Bu durum ise günlük yaşamı pek çok açıdan olumsuz yönde etkiliyor. Peki, sosyal medya bağımlılığının belirtileri neler? Sosyal medya bağımlılığını engellemek için ne gibi önlemler alınmalı? Merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Bunları yapmazsanız siz de bağımlı olabilirsiniz! Sosyal medyada...

Son yıllarda bilişim teknolojileri alanında yaşanan olağanüstü gelişmeler, insanların yaşam tarzlarının değişmesinde etkili oldu. Özellikle akıllı telefon, tablet ve taşınabilir bilgisayarların her kesimden insan için ulaşılabilir olması internet kullanım oranlarını önemli ölçüde artırdı. Fakat uzmanlar sosyal medyanın insanlar üzerindeki çekim gücünü potansiyel bir tehlike olarak görüyor. Kullanıcıların bireysel profil sayfalarını oluşturdukları ve bu sayfalarda çeşitli içerikler yayınlayabildikleri internet platformlarına “sosyal medya” deniyor.

Sosyal medya bağımlılığı ise insanların sosyal medyadan yoksun kaldığında stresli, yalnız ve güvensiz hissetmelerini ifade eden bir kavram. Sosyal medya bağımlıları için bu gibi platformlarda aktif olmadıkları zaman dilimi bütün önemi yitiriyor. Sosyal medya platformlarında gereğinden fazla zaman geçiren kişilerin aile ve sosyal hayatında kaçınılmaz olarak birtakım sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Bununla birlikte iş yerlerinde çalışma performanslarını da düşürebilir. Endişe ve stresi beraberinde getiren sosyal medya bağımlılığı çeşitli sağlık sorunlarını da tetikliyor. Uyku bozukluğu, odaklanma güçlüğü ve duygu durum bozukluğu en çok dile getirilen şikayetler arasında yer alıyor. Fakat bireyler sosyal medyayla baş etme mekanizmaları oluşturularak günlük hayatlarındaki stres verici olayları engelleyebilir. İşte sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için en etkili yöntemler…

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR

  • Sabah uyanır uyanmaz sosyal medya hesaplarınızı kontrol ediyorsanız,

  • Profilinizi gün içinde sürekli güncelliyorsanız,

  • Günlük alışkanlıklarınızı, sosyal faaliyetlerinizi, bakım rutinlerinizi anlık olarak paylaşıyorsanız,

  • Canınız sıkıldığında aklınıza gelen ilk aktivite sosyal medyada zaman geçirmekse,

  • Gece uykunuzu ihmal ederek uykusuz kalmayı göze alabiliyorsanız,

  • Hiç tanımadığınız kişiler hakkındaki tüm detayları biliyorsanız sosyal medya bağımlılığının belirtilerini gösteriyor olabilirsiniz.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

  • Anlık bildirimleri kapatın.

  • Telefonla geçirdiğiniz zamanı sınırlayın.

  • Çok fazla zaman geçirdiğiniz uygulamaları telefonunuzdan kaldırın.

  • Paylaşımlarınızı bilinçli olarak azaltın.

  • Her günü ayrı ayrı planlayın, sosyal medyanın günlük iş rutinlerini aksatmasına izin vermeyin.

  • İşiniz gereği sürekli sosyal medyada olmanız gerekiyorsa bunu bilgisayarla sınırlayın. İşinizi telefondan yapmayın.

  • Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz yeni hobiler edinin.

  • Zihninizi rahatlatmak için meditasyon yapın.

  • Sosyal çevrenizle fiziksel bir ortamda daha sık bir araya gelin.

  • Kitap okuyun. Kitaplar sizi sosyal medyadan koparıp zihninizi meşgul eder.

  • Telefonunuzu yanınıza almadan kısa yürüyüşler ya da farklı fiziksel aktiviteler yapın.

  • Mümkünse telefonunuzu alarm olarak kullanmayın ve gece tamamen kapatın.
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