Bunları yiyorsanız dikkat! Uzman isim uyardı, meğer severek tükettiğimiz o besinler bunamaya neden oluyormuş

Sıklıkla tüketilen yiyecekler sağlığı doğrudan etkiliyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya değinen Dr. Shireen Kassam, açıklamasında “Demansın gelişimi, diğer kronik durumlarla aynı mekanizmalar, yani iltihaplanma, dislipidemi, oksidatif stres, insülin direnci ve sağlıksız bir bağırsak mikrobiyomu tarafından yönlendirilir” ifadelerini kullandı.

BUNAMA RİSKİNİ ARTIRIYOR!

Uzman isim, beyin sağlığını olumsuz yönde etkileyen yiyecekleri duyurdu. Kassam açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“İlginç bir şekilde, yapay olarak tatlandırılmış içecekler bile, tüm çalışmalarda olmasa da bazı çalışmalarda, bunama riskinin artmasıyla ilişkilendirildi”

İŞLENMİŞ ET TÜKETMEDEN ÖNCE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

Gün içerisinde yenen her 25 gram işlenmiş etin, bunama ve Alzheimer hastalığı risklerinin artmasına neden olabileceği ortaya konuldu.

RAFİNE ŞEKER İÇEREN GIDALARDAN UZAK DURUN

Doktor Kassam; şeker, kurabiye, soda, kraker, katkı maddeli sos ve hazır çorba gibi yiyeceklerde saklı olan rafine şekerin beyin durumunu iyileştirebilen iltihaplanma için bir itici güç olduğunu ifade etti.

Uzman isim uyarılarını “Rafine şekerler ve karbonhidratlar açısından yüksek diyetler de hem kısa vadede hem de uzun vadede bilişsel işlevi bozuyor gibi görünüyor. İkincisi kısmen şekerin iltihaplanmayı ve kardiyovasküler hastalık riskini artırma yeteneğinden kaynaklanıyor.” diyerek sonlandırdı.

