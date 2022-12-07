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Bunları yiyorsanız geçmiş olsun! Tehlikeli hastalık riski ile karşı karşıyasınız

07.12.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıksız yiyecekler tüm hayatımızı etkisi altına alarak çeşitli hastalıkların oluşmasına zemin oluşturuyor. Sağlıksız yiyecekler üzerine yapılan araştırmaların sonucu bu yiyeceklerin kanser, kalp hastalıkları, diyabet, karaciğer yağlanması gibi ciddi problemlere yol açtığını belirtiyor. Yapılan araştırmaya göre ultra işlenmiş gıdaların tehlikeli hastalıkla bağlantılı olduğu bulundu.

Bunları yiyorsanız geçmiş olsun! Tehlikeli hastalık riski ile karşı karşıyasınız

Günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz ultra işlenmiş gıdalar hem pratik hem de oldukça lezzetliler. Bu sebeple yediden yetmişe herkesin tükettiği bu gıdaların sağlık için ne kadar zararlı olduğu göz ardı ediliyor. Ancak ultra işlenmiş gıdaların ileride bunamaya yol açabilecek zararlı etkileri bulunuyor.

BİLİŞSEL GERİLEME RİSKİ ÇOK DAHA FAZLA

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JAMA Neurology'de yayınlanan yeni bir çalışma, insanların günlük kalori alımlarının %20'sinden fazlasının aşırı işlenmiş gıdalardan oluşması durumunda bilişsel gerileme riskinin daha yüksek olabileceğini buldu. Araştırmada, araştırmacılar ultra işlenmiş gıdaları “gıda maddelerinin (sıvı yağlar, katı yağlar, şekerler, nişasta ve protein izolatları) az veya hiç tam gıda içermeyen ve tipik olarak tatlandırıcılar, renklendiriciler, emülgatörler ve diğer kozmetik katkı maddeleri içeren endüstriyel formülasyonları” olarak tanımladılar.

YEDİĞİMİZ BİRÇOK YİYECEK ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR ARASINDA BULUNUYOR

Ultra işlenmiş gıdaların diğer örnekleri arasında donmuş pizza, sosisli sandviçler, sosisler, gazlı içecekler, kurabiyeler, kekler, şekerlemeler, çörekler ve dondurma yer alır.

BİNLERCE KİŞİ 10 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

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Çalışmaya göre, beynin yürütme işleviyle ilgili kısmı - bilgiyi işleme ve karar verme yeteneği - özellikle bilişsel gerileme riskinden etkileniyor. Yaşları 35 ila 74 arasında değişen 10.000'den fazla Brezilyalı, bu tür yiyecekleri yemenin beyin gücünü nasıl etkilediğini görmeyi amaçlayan çalışma için 10 yıla kadar takip edildi.

ZARARLI GIDALARI TÜKETENLERİN BİLİŞSEL GERİLEME YAŞADIĞI GÖRÜLDÜ

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Katılımcılar, zihinsel durumlarının değişip değişmediğini görmek için çalışmanın başında ve sonunda test edildi. Testler anında ve gecikmeli kelime hatırlama, kelime tanıma ve sözel akıcılığı içeriyordu. Ayrıca ne kadar ultra işlenmiş gıda tükettiklerini belirlemek için gıda anketlerini doldurmaları gerekiyordu. En fazla işlenmiş gıdaları tüketenler, %20'den daha az yiyenlere kıyasla %28 daha hızlı bilişsel gerileme ve %25 daha hızlı yürütme işlevi düşüşü yaşadı.

YİYECEKLERİ SIFIRDAN PİŞİRMEK GEREKİR

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Bilişsel düşüşe ek olarak, aşırı işlenmiş gıdalar obezite, kalp ve dolaşım sorunları, diyabet, kanser ve daha kısa yaşam süresi riskinin artmasıyla ilişkilendirilebilir. Suemoto'ya göre, aşırı işlenmiş gıdaların bilişsel sağlığınızı bozmasını önlemenin bir yolu, yiyecekleri sıfırdan pişirmek ve hazırlamaktır.

"SÜPER İŞLENMİŞ ŞEYLERİ SATIN ALMAYI BIRAKIN"

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"İnsanların daha fazla yemek yapmaları ve kendi yemeklerini sıfırdan hazırlamaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Zamanımız olmadığını söylediğimizi biliyorum ama aslında o kadar da zaman almıyor” dedi. "Ve buna değer, çünkü kalbinizi koruyacak ve beyninizi bunama, Alzheimer hastalığından koruyacaksınız. Eve götürülecek mesaj bu: Süper işlenmiş şeyleri satın almayı bırakın.


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