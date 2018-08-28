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Bunu sakın evde denemeyin

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.08.2018 19:57 | Son Güncelleme

Avustralyalı komedyen Celeste Barber, ünlü isimlerin Instagram fotoğraflarını "evde" yeniden canlandırıyor. Paylaştığı fotoğraflarla kısa sürede fenomen haline gelen Barber, takipçilerini güldürmeye devam ediyor.

Ucunda fenomen olma ihtimali bulunsa da, siz yine de bunları evde denemeyin!

Bunu sakın evde denemeyin

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Avustralyalı komedyen Celeste Barber, ünlü isimlerin Instagram fotoğraflarını taklit ediyor. Paylaştığı fotoğraflarla kısa sürede fenomen haline gelen Barber, takipçilerini güldürmeye devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya taklit fotoğraf Celeste Barber

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