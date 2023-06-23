Bunu sakın yapmayın! Kurban Bayramı tatiliniz kabusa dönebilir

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında değerlendirecek olan vatandaşları ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Uzmanlar, Haziran ve Temmuz aylarına denk gelen Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşları uyardı.

Uzun süre ıslak mayoyla kalmanın kadın genital yollarında mantar enfeksiyonuna neden olabileceği açıklandı.

UZUN SÜRE ISLAK MAYOYLA KALMAK BU HASTALIKLARI BERABERİNDE GETİRİYOR

Klor, kadın florasındaki yararlı bakterilerin yok olmasına neden olmaktadır. Ayrıca erkekler de uzun süre ıslak mayoyla kaldığında idrar yolu enfeksiyonuna yakalanabiliyor.

Üroloji Kliniği Şefi Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, "Üriner sistem adı verilen idrar yollarının herhangi bir bölgesinde ve herhangi bir sebeple enfeksiyon oluşması durumu" şeklinde tanımladığı bu rahatsızlığın, böbrekler, mesane ve üretraya (dış idrar yolu) genellikle insanların kalın bağırsak florasında bulunan bakterilerin yerleşmesiyle oluştuğunu, bakteri, virüs ve mantarların idrar yolu enfeksiyonuna yol açabileceğini belirtti.

ŞEZLONGLARDA MANTAR VE VİRÜS TEHLİKESİ

Uzmanlar, ortak kullanılan havlu, şezlong ya da yer minderleri nedeniyle de mantar ve virüs bulaşabileceğini belirtiyor. Tatilde olan ya da tatile gidecek vatandaşlara idrar yolu enfeksiyonundan korunmaları için bol su tüketmeleri öneriliyor.





