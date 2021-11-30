HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Burada herkes kendi yiyeceği balığı tutuyor: Yüzde 70 artış var

Burada herkes kendi yiyeceği balığı tutuyor: Yüzde 70 artış var

30.11.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Muradiyesarnıç köyünde faaliyet gösteren alabalık tesisinde müşteriler taze balık yemenin keyfini çıkartıyor. İşletme kendi yetiştirdiği balıkları müşterilerin hizmetine canlı canlı sunarken balık yiyecek müşteriler yiyecekleri balıkları kendileri ellerine aldıkları filelerle havuzdan kendileri yakalayıp işletme çalışanlarına teslim ediyor. Taze olduğu için alabalığa yoğun talep olduğunu ifade eden İsmail Uzun, alabalık satışlarında yüzde 70 artış olduğunu kaydetti.

Burada herkes kendi yiyeceği balığı tutuyor: Yüzde 70 artış var

Bursa'da bulunan tesise gelen vatandaşlar kendi yiyeceği balığı kendi tutuyor.
Vatandaşlar işletmenin fırınında pişen kendi yakaladıkları alabalıkları afiyetle yiyor. Müşterilerine farklı hizmet veren tesis vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor. Son dönemde doğal ürünlere taleplerin artmasından dolayı alabalıklarda büyük ilgi görüyor , işletmede alabalıkların canlısı tanesi 15 liradan pişmişi 45 liradan satılıyor. Doğal ve sağlıklı ürün yemek isteyenler lezzetiyle ön plana çıkan alabalıkları büyük talep gösteriyor.

''20 DERECENİN ALTINDA SAF SULARDA YAŞIYOR''

Son dönemde taze olduğu için alabalığa yoğun talep olduğunu ifade eden İsmail Uzun, "Alabalıklar doğal yollarla yetişiyor süreci 9-10 ayı buluyor. Bu balık saf sularda yetişiyor. Alabalık 20 derecenin altındaki saf sularda yaşıyor. Bu balık doğal bir balık o bakımdan insanlar tercih ediyor. Son dönemde vatandaşlar doğal ve taze ürünlere yoğun talep gösterince alabalık satışların büyük artış oldu. Vatandaşlar burada kendi balıklarını kendi seçip isteyen yakalayıp ister evine götürüp kendi pişiriyor isterse burada fırında pişirip biz servis ediyoruz.

Screenshot_6

Son dönemde alabalık satışlarında yüzde 70 artış oldu. Pişmemiş canlı alabalığı 15 liradan fırında pişmişini ise 45 liradan satıyoruz" dedi.

Screenshot_7

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Boyacıyım" dedi, gerçeği sonradan itiraf etti"Boyacıyım" dedi, gerçeği sonradan itiraf etti
Adeta sağlık deposu ama… Bu kurallara dikkat!Adeta sağlık deposu ama… Bu kurallara dikkat!
Kafasında yumurta kırıp un ve motor yağı döktülerKafasında yumurta kırıp un ve motor yağı döktüler
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da lodos nedeniyle motokuryelik durduruldu

İstanbul'da lodos nedeniyle motokuryelik durduruldu

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Duygulandıran paylaşım: Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum

Duygulandıran paylaşım: Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'la ilgili Babacan'dan açıklama

Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'la ilgili Babacan'dan açıklama

Yüksek gerilim direğine tırmanan kadının feci ölümü

Yüksek gerilim direğine tırmanan kadının feci ölümü

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.