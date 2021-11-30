Burada herkes kendi yiyeceği balığı tutuyor: Yüzde 70 artış var

Bursa'da bulunan tesise gelen vatandaşlar kendi yiyeceği balığı kendi tutuyor.

Vatandaşlar işletmenin fırınında pişen kendi yakaladıkları alabalıkları afiyetle yiyor. Müşterilerine farklı hizmet veren tesis vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor. Son dönemde doğal ürünlere taleplerin artmasından dolayı alabalıklarda büyük ilgi görüyor , işletmede alabalıkların canlısı tanesi 15 liradan pişmişi 45 liradan satılıyor. Doğal ve sağlıklı ürün yemek isteyenler lezzetiyle ön plana çıkan alabalıkları büyük talep gösteriyor.

''20 DERECENİN ALTINDA SAF SULARDA YAŞIYOR''

Son dönemde taze olduğu için alabalığa yoğun talep olduğunu ifade eden İsmail Uzun, "Alabalıklar doğal yollarla yetişiyor süreci 9-10 ayı buluyor. Bu balık saf sularda yetişiyor. Alabalık 20 derecenin altındaki saf sularda yaşıyor. Bu balık doğal bir balık o bakımdan insanlar tercih ediyor. Son dönemde vatandaşlar doğal ve taze ürünlere yoğun talep gösterince alabalık satışların büyük artış oldu. Vatandaşlar burada kendi balıklarını kendi seçip isteyen yakalayıp ister evine götürüp kendi pişiriyor isterse burada fırında pişirip biz servis ediyoruz.

Son dönemde alabalık satışlarında yüzde 70 artış oldu. Pişmemiş canlı alabalığı 15 liradan fırında pişmişini ise 45 liradan satıyoruz" dedi.

(İHA)

