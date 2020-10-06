Burada uyanan güne mutlu başlıyor

Türkiye'nin en ünlü piknik ve mesire alanlarından biri olan Kocayayla, 400 dönümlük mera ve çayıra sahip. Bin 200 metre rakımda bulunan yayla bol oksijenli havası ile hastalar tarafından şifa bulmak için ziyaret ediliyor. Yaylanın etrafı çam, gürgen, meşe ve alıç ağaçlarıyla çevrili. Kocayayla, ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor. Kocayayla'ya yapılan bungalov evler faaliyete girdi. Yaylada konaklamak isteyen vatandaşlar bungalov evlere büyük rağbet gösteriyor.

4 kişilik ailenin rahatlıkla konaklayabileceği bungalovlarda bir evde bulunan her şey mevcut. Burada konaklayan vatandaşlar tabiatla baş başa bir gün geçiriyor. Bungalov evler günlüğü 350 liraya kiralanıyor. Keles Belediyesi'nin yaptığı bungalov evler hizmete girerken, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarının da inşaatı devam ediyor. Kocayayla, ormanda güzel vakit geçirmek isteyenleri bekliyor.

Kocayayla'yı ziyaret eden vatandaşlar, "Burada çok güzel vakit geçirdik. Evler muhteşem. Ormanların içinde kurulan bungalov evlerde ailece konakladık. Burada güne zinde başlıyoruz. Buranın havası ve doğası muhteşem. Günlüğü 350 liraya konaklanabiliyoruz. Evlerde her şey mevcut. Sıcak suyu, ısıtıcısı, mutfağı banyosu, normal bir evden farksız burada şehrin karmaşasından uzaklaşıp kafanızı dinliyorsunuz. Herkese tavsiye ediyoruz. Burada yaz kış konaklamak ayrı bir güzel" dedi.