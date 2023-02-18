Burak Akçapar kimdir? Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar nereli ve kaç yaşında? Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Burak Akçapar, ile ilgili araştırmalar, Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı atama kararları sonrası hız kazandı. Büyükelçi ve akademisyen olan Burak Akçapar, Dışişleri Bakan Yardımcısı görevine getirildi. İşte, Burak Akçapar'ın hayatı ve biyografisi...

BURAK AKÇAPAR KİMDİR?

Burak Akçapar 27 Mayıs 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Burak Akçapar, Mayıs 2021 tarihinden beri Türkiye Cumhuriyeti İspanya Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay'ı, Dışişleri Bakan Yardımcılığına getirdi.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BURAK AKÇAPAR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Uluslararası İlişkiler Doçenti olan Burak Akçapar, Lisans derecesini Siyaset Bilimi alanında Boğaziçi Üniversitesi'nde, Doktorasını ise Uluslararası Hukuk alanında Hamburg Üniversitesi'nde dereceyle kazanmış, doktora tezi aynı yıl bir kitap olarak yayınlanmıştır. Kiel ve Harvard Üniversitelerinde icracı eğitim programlarına katılmış ve yayın yapmıştır.

Akçapar 1988 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlamış; Katar, Almanya ve ABD'de Türkiye'yi temsil etmiştir. Aynı zamanda NATO'da uluslararası memur olarak görev üstlenmiş, 2000-2011 yılları arasında Elçi unvanıyla Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı, 2011-2016 yıllarında ise Türkiye'nin Hindistan, Nepal ve Maldivler nezdindeki Büyükelçisi olmuştur. 2017 yılında Büyükelçi unvanıyla adının daha sonra Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü olarak değişeceği Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Genel Müdürü olmuştur. 11 Mayıs 2021 itibarıyla Türkiye'nin İspanya nezdinde Büyükelçisi olarak görev yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.

