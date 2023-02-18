HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Burak Akçapar kimdir? Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar nereli ve kaç yaşında? Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Burak Akçapar kimdir? Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar nereli ve kaç yaşında? Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

18.02.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Akçapar, Cumhurbaşkanlığı atama kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından merak konusu oldu. Büyükelçi ve akademisyen olan Akçapar'a Dışişleri Bakanlığında yeni görev verilmesinin ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Burak Akçapar kimdir? Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Burak Akçapar kimdir? Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar nereli ve kaç yaşında? Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Burak Akçapar, ile ilgili araştırmalar, Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı atama kararları sonrası hız kazandı. Büyükelçi ve akademisyen olan Burak Akçapar, Dışişleri Bakan Yardımcısı görevine getirildi. İşte, Burak Akçapar'ın hayatı ve biyografisi...

BURAK AKÇAPAR KİMDİR?

Burak Akçapar 27 Mayıs 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Burak Akçapar, Mayıs 2021 tarihinden beri Türkiye Cumhuriyeti İspanya Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay'ı, Dışişleri Bakan Yardımcılığına getirdi.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BURAK AKÇAPAR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Uluslararası İlişkiler Doçenti olan Burak Akçapar, Lisans derecesini Siyaset Bilimi alanında Boğaziçi Üniversitesi'nde, Doktorasını ise Uluslararası Hukuk alanında Hamburg Üniversitesi'nde dereceyle kazanmış, doktora tezi aynı yıl bir kitap olarak yayınlanmıştır. Kiel ve Harvard Üniversitelerinde icracı eğitim programlarına katılmış ve yayın yapmıştır.

Akçapar 1988 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlamış; Katar, Almanya ve ABD'de Türkiye'yi temsil etmiştir. Aynı zamanda NATO'da uluslararası memur olarak görev üstlenmiş, 2000-2011 yılları arasında Elçi unvanıyla Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı, 2011-2016 yıllarında ise Türkiye'nin Hindistan, Nepal ve Maldivler nezdindeki Büyükelçisi olmuştur. 2017 yılında Büyükelçi unvanıyla adının daha sonra Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü olarak değişeceği Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Genel Müdürü olmuştur. 11 Mayıs 2021 itibarıyla Türkiye'nin İspanya nezdinde Büyükelçisi olarak görev yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye o fotoğrafı konuşmuştu!Türkiye o fotoğrafı konuşmuştu!
Aracında 52 kilo patlayıcı bulunmuştu! O polis memuru: İhbar edenlerden Allah razı olsunAracında 52 kilo patlayıcı bulunmuştu! O polis memuru: İhbar edenlerden Allah razı olsun
Deprem enkazında 2 milyon dolar buldular! Özel harekat eşlik ettiDeprem enkazında 2 milyon dolar buldular! Özel harekat eşlik etti
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Depremde evi yıkılana, hasar görene 60 bin TL'lik kira desteği

Depremde evi yıkılana, hasar görene 60 bin TL'lik kira desteği

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"

Arama kurtarma çalışmaları sırasında güvercin paniği!

Arama kurtarma çalışmaları sırasında güvercin paniği!

Kan donduran olay! Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar etti

Kan donduran olay! Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar etti

Fay hattının geçtiği köy toprağa gömüldü!

Fay hattının geçtiği köy toprağa gömüldü!

İTÜ'den Kahramanmaraş depremlerine ilişkin rapor!

İTÜ'den Kahramanmaraş depremlerine ilişkin rapor!

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.