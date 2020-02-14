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Burak Oğuz ilk kez hakim karşısında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 14:13 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliği nedeniyle Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan Burak Oğuz’un yargılanmasına başlandı. İlk kez hakim karşısında çıkan Oğuz, iş yerini ilk açtığı zamanlar işlerinin kötü olduğunu ve çevre edinmek için FETÖ’nün sohbetlerine katıldığını ifade ederek, “Bana gösterdikleri saygıdan dolayı bazı kişiler ‘hocam’ diyorlardı” dedi.

Burak Oğuz ilk kez hakim karşısında!

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Burak Oğuz ve avukatları katıldı. İzleyiciler
arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Deniz Yücel’in de olduğu duruşmayı partililer de takip etti. Mahkeme salonunda yapılan kimlik tespitinde mesleğini belediye başkanı olarak beyan eden Burak Oğuz, herhangi bir gelirinin ise bulunmadığını söyledi.

BURAK OĞUZ: ŞUAN GÖRSEM TANIMAM

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Burak Oğuz, mahkemedeki ifadesinde, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) mahrem imamı olduğu ifade edilen H.Ç. ile şirketinin muhasebesini tuttuğum için bir kez görüştüm. Şuan görsem tanımam. TSK’nın mahrem imamı olduğunu da bilmiyordum. FETÖ’nün sözde Deniz Kuvvetleri genel müdürü F.D.’nin bu konumda olduğunu bilmem de mümkün değil” dedi.

Çocukluğundan beri Afrika’yı çok sevdiğini savunan Burak Oğuz, “O dönemde bir Afrika açılımı vardı. İnternetten Afrika ile iş yapmak için araştırma yaptığımda daha sonra FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) ile tanıştım” diye konuştu.

Muhasebesini tuttuğu şirketleri CHP’de aktif siyaset yapabilmek için bıraktığını da anlatan Oğuz, “2010 Referandumunda aktif olarak CHP için çalıştım. M.E. ‘evet kampanyasında’ çalıştığı için şirketlerinin muhasebesini benden aldı” diye konuştu.

FETÖ tarafından yapılan sohbet toplantılarına işe yeni başladığı ve çevre yapması gerektiği için zaman zaman katıldığını söyleyen Oğuz, “Herkes birbirine ‘hocam’ diyebilir. Bana gösterdikleri saygıdan dolayı bazı kişiler ‘hocam’ diyorlardı. Yamanlar Kolejinde olduğu iddia edilen Fethullah Gülen’in yatak odasını hiç görmedim. 2014’ten sonra bir haber sitesi kurduk ve haber temin etmek için Cihan Haber Ajansı ile çalıştık. Arama kaydım olan şahıslarla şirketlerinin muhasebesini tuttuğum için görüştüm” dedi.

Afrika-Senegal-Kamerun seyahatlerine iş forumlarına katılmak için gittiğini ifade eden Oğuz, “Bu seyahatlerde FETÖ ile ilgili bir kuruluşa gittiğimi hatırlamıyorum. Demokratik Kongo seyahatine isimlerini hatırlamadığım 2 bakan ve dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılmıştı. Burada bir iş forumuna katıldık. Daha sonra okul gibi bir yere gittik. Orada yerli halktan olan 2 kız çocuğu İstiklal Marşını söyledi” diye konuştu.

'MUHTEMELEN ORADA FETHULLAH GÜLEN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜR'

26 Ekim-1 Kasım 2011’de FETÖ’nün mahrem imamlarından olduğu ifade edilen H.Ç. ile birlikte yaptıkları ABD ziyareti boyunca gezdiğini ve alışveriş yaptığını söyleyen Burak Oğuz, “H.Ç. Amerika’ya iş görüşmeleri için gittiğini söyledi. Muhtemelen orada Fethullah Gülen ile görüşmüştür. Ben konuşmalarından öyle anladım” şeklinde konuştu.

Burak Oğuz’u 10 yıldır tanıdığını söyleyen tanık M.T., “FETÖ ile ilgisi bulunduğunu bilmiyordum. Aldığım duyumlar üzerine haber yaptım. Urla’da, ‘Burak Oğuz FETÖ'cü’ diye dedikodular dolanıyordu. Kendisine sorduğumda ‘bir bağlantım yok’ dedi”
ifadelerini kullandı.

Burak Oğuz’u Urla Belediye Başkan adayı olduktan sonra tanıdığını ifade eden tanık Ö.Ş. ise “Başka bir aday esnaf ziyareti yaparken Burak Oğuz’un babasının, ‘Benim oğlum FETÖ'cü. Urla için çok kötü olacak. Bir şeyler yapın’ dediğini öğrendim. Daha sonra bana sosyal medyadan ulaşan bir öğrenci, Burak Oğuz’un FETÖ’nün Buca’da yaptığı toplantılarda imamlık yaptığını söyledi. Burak Oğuz’un, Fethullah Gülen’in Yamanlar Kolejinde bulunan yatak odasına geziler düzenlediğini öğrendim. Düzenli bağış yapmayanları sohbet toplantılarına almadığını da öğrendim” dedi.

Duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan ve halen FETÖ’den yargılanan G.D., KHK ile kapatılan İGİD’de
idari işler ve mali işlerle ilgilendiğini ifade ederek, “Burak Oğuz İGİD’de yönetim kurulu üyesiydi. İGİD’de yönetim kurulu üyeleri cemaat imamlarının talimatıyla seçilirdi. İGİD zaten cemaat güdümlü bir dernekti” diye konuştu.

OLAY

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı. Urla Belediye Başkanlığı görevinden de alınan Oğuz hakkında hazırlanan iddianamede, Oğuz’un FETÖ bağlantılarına yer verilirken, mahrem imam ile aynı uçakta yan yana koltuklarda ABD’ye gittiği ve Oğuz’un, örgütün renklendirme yöntemiyle hareket ettiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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