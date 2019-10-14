HABER

Burak Özçivit Altınyıldız Classics için objektif karşısına geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:58 | Son Güncelleme

Burak Özçivit Altınyıldız Classics için objektif karşısına geçti

İSTANBUL (AA) - Burak Özçivit Altınyıldız Classics’in yeni sezon koleksiyonu için objektif karşısına geçti.

Altınyıldız Classics 'ten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics, oyuncu Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yılında da devam ediyor.

Altınyıldız Classics 2019-20 Sonbahar/Kış Kolkesiyonu için objektif karşısına geçen Burak Özçivit, oldukça keyifli geçen çekimlerde tüm kıyafetlerin seçim aşamalarında yer aldı.

Burak Özçivit’in stilinden ilham alan Altınyıldız Classics 2020 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, tarzıyla dikkat çeken stil sahibi erkeğin her gününe eşlik ediyor.

Her biri kendi içerisinde rahatlıkla kombinlenebilen çok yönlü tasarımlar sayesinde her parça hem şık hem de casual tarzda yorumlanabiliyor.

Koleksiyonun öne çıkan parçalarından çizgili lacivert ceket, gömlek ve kravatla ofise, tişört ve puffer yelekle hafta sonuna devam edebilme özelliği ile bu çok yönlü stilin en iyi temsilcilerinden biri oluyor.

PARTNER Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin! Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!
Cumhuriyet Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destekCumhuriyet Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Hatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdiHatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altınyıldız Classics Burak Özçivit

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.