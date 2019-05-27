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Burası Çin değil Kapadokya

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 22:07 | Son Güncelleme

Çin’de bir kozmetik firması çalışanları arasından bin kişiyi ödüllendirerek Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi’ne tatile gönderdi.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi son yıllarda özellikle Uzakdoğulu turistlerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.

Çin’de bir kozmetik firması çalışanları arasından bin kişiyi ödüllendirerek Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi’ne tatile gönderdi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi son yıllarda özellikle Uzakdoğulu turistlerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Çin’de faaliyet gösteren bir kozmetik firması da çalışanları arasında seçmiş olduğu başarılı bin çalışanını Kapadokya tatili ile ödüllendirdi. Çinli kozmetik firması Türkiye’de düzenleyeceği organizasyon için Dorak Itır Turizm firması ile anlaşmasının ardından bin kişilik heyet Kapadokya Bölgesi’ne geldi. Ziyaretlerinin birinci gününde bölgenin tarihi ve turistik yerlerini gezen Çinliler peribacalarının eşsiz güzelliklerine hayran kalırken Dorak Itır Turizm yönetim kurulu üyesi Serdar İbiş yaptığı açıklamada böylesine büyük bir organizasyon düzenlemekten dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti. İbiş, “Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hem bölge insanı olarak hem bir turizmci olarak bu kadar büyük bir grubu ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle 13 bin kilometre uzaklıktan, Çin’den gelen misafirlerimizi ağırlamaktan çok çok mutluyuz. Arkadaşlar Çin’de bulunan büyük bir kozmetik firmasının bin tane seçilmiş misafirleridir. Bu seneki organizasyonu Türkiye’den yana tercih ettiler. İlk Çin’e gidip görüştüğümüzde bu organizasyonu Türkiye’ye çekebilmek için çok mücadele ettik. Bütün yerel anlamda oradaki insanlarla görüştük bu organizasyon için İstanbul ve Kapadokya’nın özellikle en güzel yer olacağını kendilerine anlattık. Organizasyondan bir iki ay öncesinden misafirlerimizi davet ederek Kapadokya’nın tüm güzelliklerini gösterdik. Burada mutlu olabileceklerini ve çok eğleneceklerini anlattık. Sağ olsunlar bu sene ki organizasyonlarında Türkiye’yi tercih ettiler. İstanbul’dan başlayan bir organizasyonumuz vardı. Şuanda Kapadokya’ya geldik. Kapadokya’nın gerek doğal güzelliklerini, kültürel mirasımızı elimizden geldiğince en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz. Bugüne kadar çok çok mutlu bir organizasyon geçiyor. Bugün Kapadokya’nın birinci günüydü. Peribacalarının güzelliklerini tek tek gösterdik. Her yeri çok beğendiler. Organizasyonun en can alıcı noktası yarın olacak. Kapadokya’da bildiğiniz gibi balon uçuşları tüm dünyada meşhur. Tüm dünyada olduğu gibi Çin’de de oldukça meşhur bir organizasyon. Yarın sabah inşallah büyük bir organizasyon ile beraber balon turlarımızı yapacağız” dedi.

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