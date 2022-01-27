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Burası: Hadımköy! Yoğun kar yağışı sonrası bu halde bulundu: 'Buraya nasıl gelmiş biz de bilmiyoruz'

27.01.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar akşamı başlayan ve üç gün süreyle İstanbul'u esaret altına alan kar yağışından sadece insanlar etkilenmedi. Yüzlerce hayvan da kar yağışından olumsuz etkilendi. İstanbul'daki kar yağışının etkisini en çok gösterdiği bölgelerden biri olan Hadımköy'ün Karaağaç köyünde bulunan bir baykuşun son hali görenleri şaşırttı. Soğuktan kendisini bir işletmenin kamelyasına atan baykuş buz tuttu.

Burası: Hadımköy! Yoğun kar yağışı sonrası bu halde bulundu: 'Buraya nasıl gelmiş biz de bilmiyoruz'

İstanbul'da birden bire etkisini arttıran kar yağışı adeta hayatı felç etti! Özellikle TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolunda mahsur kalan vatandaşların evlerine gidiş süreleri 12-13 saati buldu. İstanbul'da kar yağışı en çok Hadımköy, Büyükçekmece, Arnavutköy, Bahçeşehir, Başakşehir gibi bölgelerde kar kalınlığı bir metreyi kadar buldu. Hadımköy'ün Karaağaç bölgesinde buzdan donmuş ve şişmiş halde bulunan bir baykuşun o görüntüsü dikkat çekti.

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Hadımköy'ün Karaağaç bölgesinde uzun süredir hizmet veren bir işletmenin kamelyasında bulunan talihsiz baykuş hemen içeriye alındı. İstanbul'da türüne pek fazla rastlanmayan baykuş, içeride sobayla ısıtıldı fakat maalesef hayata tutunamadı.

'KENDİSİNİ BİZİM KAMELYAYA ATMIŞ HEMEN İÇERİ ALDIK'

İşletmeci Emrah Kuş, karları temizlemek için işletmeye gittiklerini kamelyada bir baykuş gördüklerini ifade ederek şunları söyledi: 'Bu ırk Türkiye'de çok az görülüyor. Buraya nasıl gelmiş biz de bilmiyoruz. En sonunda kendisini bizim kamelyaya atmış ama kurtaramadık.'

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İstanbul
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