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Burası Türkiye'nin 'Küçük Kıbrıs'ı! Gören hayran kalıyor

11.07.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin küçük Kıbrıs'ı olarak anılan Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Saraylı mahallesi, eşsiz manzarası ile görenleri hayran bırakıyor. Özellikle yaz aylarında bölgenin ziyaretçisi eksik olmuyor.

Burası Türkiye'nin 'Küçük Kıbrıs'ı! Gören hayran kalıyor

2019 yılında yerel seçimlerde Narlısaray Mahallesi'nden ayrılarak ayrı bir mahalle olan Saraylı Mahallesi'nin 60 hanesi ve 500 nüfusu bulunuyor. Özellikle Türkiye'nin gövde hacmiyle en büyük 3. barajının çevresini sardığı mahallenin manzarası görenleri mest ediyor.

BALIK TUTMAK İSTEYENLERİN UĞRAK NOKTASI

Yöre sakinlerinin 'Küçük Kıbrıs' diye adlandırdığı Saraylı Mahallesi'nde vatandaşlar genellikle tarımla uğraşıyor. Yaz aylarında baraj kenarında balık tutmak isteyen vatandaşlar ise izlemeye doyulmaz bir manzara ile karşılaşıyor.

YEŞİLLE MAVİNİN BİRLEŞTİĞİ NOKTA

Tek sıkıntılarının yol olduğunu söyleyen Saraylı Mahallesi Muhtarı Mükremin Ateş, "Bu mahallenin 2019 yerel seçimlerinde kurucusuyum. Muhtarlığımızı ayırdık. Muazzam bir yer, yeşil ile mavinin birleştiği bir nokta. Herkesin gelerek ziyaret etmesini isteriz. Mahallemiz çok şirin, güzel ve misafirperverdir. Geçim kaynağı olarak balıkçılarımız barajı kullanabiliyor. Tarım alanlarımız var. Ayçiçeği, buğday, pancar ve bir sürü bitki ekiyoruz. Gelip halkımızın görebileceği çok güzel yerdeyiz. Yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Bu mahallenin manzarasını görmek için gelenler var. Drone çekmek için gelenler var. Ayçiçek tarlalarında fotoğraf çektirmek isteyenler var. Özellikle drone ile baktığınız zaman 'Küçük Kıbrıs' denilebilecek bir nitelikte mahalledir. Türkiye'nin Saray'ı diyebiliriz. Zaten bu ismini Saray ibaresinin geçmişten geldiğine de inanıyoruz" dedi.

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İHA

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Samsun
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